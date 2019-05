Allgemein | STAR NEWS

Chris Hemsworth: Er geht mit Tiffany Haddish auf Streife

Chris Hemsworth (35) hat bereits einige Erfahrung mit Komödien, schließlich war er das Highlight in dem weiblichen Remake des Klassikers ‘Ghostbusters’ und übernimmt demnächst in dem neuen ‘Men in Black’-Spinoff die Rolle des Gesetzeshüters, der die Welt vor Aliens schützen muss.

Viel Glück in Cannes

Seinem Portfolio kann er bald ‘Down Under Cover’ hinzufügen, denn die Komödie soll auf den anstehenden Filmfestspielen von Cannes potentiellen Verleihern vorgestellt werden in der Hoffnung, einen Co-Finanzierer zu finden. Produziert wird der Streifen von CAA und FilmNation, den Studios, die bereits im vergangenen Jahr Jessica Chastains (42) ‘355’ unter die Leute gebracht haben.

Ein gutes Team

Laut des US-amerikanischen Branchenportals ‘Deadline’ soll Chris in dem neuen Film einen Ermittler spielen, der es sich zur Aufgabe gemacht, einen von australischen männlichen Strippern organisierten Casino-Raub zu verhindern. Tiffany Haddish (39) soll dabei als sein Sidekick fungieren. Ob der Film aber tatsächlich produziert wird, hängt davon ab, wie gut das Konzept bei Investoren in Cannes ankommt. Bei einer solchen Besetzung sollte es eigentlich keine Probleme geben.

