Chris Hemsworth: Die Familie kommt immer zuerst

DE Showbiz - Der australische Schauspieler Chris Hemsworth (36, 'Avengers: Endgame') zieht mit seiner Frau Elsa Pataky (43) drei Kinder groß: seine Tochter India Rose (7) und seine beiden Zwillingssöhne Sasha und Tristan (6). Und obwohl der Filmstar große Erfolge in Hollywood feiert, steht seine Familie für ihn ganz klar an erster Stelle.

Es wurde immer härter

"Jeden Job, den ich angenommen habe, jedes Mal, wenn ich auf diese langen Reisen gegangen bin, es ist jedes Mal härter geworden", erklärt der 'Thor'-Darsteller im Interview mit dem Magazin 'GQ Australia'. "Eine kurze Zeit denkt man, dass die Kinder es nicht merken, aber dann realisiert man, dass sie es doch tun. Ich möchte unbedingt weiterhin Filme drehen, auf die ich stolz bin, aber das kann auch warten. Jetzt ist es wichtiger, dass meine Kinder in einem Alter sind, das ich nicht verpassen möchte. Ich würde es hassen, wenn ich in 20 Jahren zurückblicke und meine Aufgaben als Vater verpasst habe."

Chris Hemsworth kann sich jetzt eine Auszeit leisten

Am Anfang seiner Karriere war Chris Hemsworth sehr ehrgeizig, er wollte unbedingt sich unbedingt einen Namen machen, weil er "mit sehr wenig Geld aufwuchs." Er erklärte: "Meine Eltern hatten Probleme, die Rechnungen zu bezahlen und standen unter großem finanziellen Druck. Ich dachte, wenn ich Schauspieler werde, kann ich uns da rausholen und für meine Familie sorgen."

Das hat der Star nun erreicht, und er kann sich eine Auszeit erlauben. Das war auch der Grund für seine Rückkehr nach Australien, nachdem Chris mehrere Jahre mit seiner Familie in Los Angeles gelebt hatte. Dort hätte ihn die Arbeit "erdrückt". "In L.A. dreht sich jede Unterhaltung und jedes Plakat, was man sieht, um einen Film oder hat irgendetwas mit der Branche zu tun. Man verliert die Perspektive", so Chris Hemsworth.