Chris Hemsworth: Damit jeder so sein kann wie er

Chris Hemsworth (35) hat eine neue App entwickelt.

Der Darsteller wurde durch die Rolle des Thor international berühmt und zum absoluten Frauenschwarm. Nicht nur Frauen wollten seinen Körper – auch Männer. Jetzt gibt es für die Herren der Schöpfung eine Möglichkeit, sich genau solche Muskeln anzutrainieren wie Chris es einst für ‘Thor’ tat, denn im nächsten Monat wird der Schauspieler eine App vorstellen, mit denen es Nutzern ermöglicht wird, den gleichen Lebensstil zu pflegen wie Chris. Interessierte müssen sich nur für die App anmelden und können dann den Diätplan, die täglichen Fitnessübungen und Meditationstechniken einsehen, die den Frauenschwarm zu dem gemacht haben, was er heute ist.

Auf Instagram verkündet Chris hierzu ganz stolz: "Hey Leute, ich könnte nicht aufgeregter sein, ein Projekt zu teilen, an dem ich einige Jahre gearbeitet habe. Mein Ziel war es, ein Programm zu erstellen, das Ausreden und Schätzungen beim Training, beim Essen und beim gesunden Leben nicht erlaubt. @CentrFit bietet euch Zugang zu demselben Team von weltbekannten Experten in Sachen Gesundheit, von denen ich im Laufe der Jahre ebenfalls lernen konnte, und die mich dazu inspiriert haben, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Ich hoffe, ihr macht bei @CentrFit mit."

Bei dieser Gelegenheit teilte Chris Hemsworth auch gleich noch ein Werbevideo für seine neue App, in dem er und seine Frau Elsa Pataky (42) zu sehen sind, wie sie gemeinsam am Strand entlanglaufen, Yoga betreiben und Gemüse grillen, während sie sich die Sonne in der Nähe ihres Hauses im Byron Bay in Australien auf den Bauch scheinen lassen. Kaufen, kaufen, kaufen, und jeder kann bald so ein Leben führen wie Chris Hemsworth!

