Cheyenne Ochsenknecht ist schwanger: Bei Baby Nr. 2 geht manches leichter

DE Deutsche Promis - Töchterchen Mavie ist gerade erst ein Jahr alt, da ist bei Cheyenne Ochsenknecht (22) und ihrem Ehemann Nino (26), den sie im August 2022 geheiratet hat, erneut Nachwuchs unterwegs. Das verkündete das Paar allerdings nicht selbst – eine Person aus ihrem Umfeld kamen ihnen zuvor und posaunte die frohe Kunde in die Welt hinaus.

Cheyenne Ochsenknecht ist ganz entspannt

Während der Pressekonferenz, die Cheyenne mit ihrer Familie abhielt, um für die zweite Staffel von 'Die Ochsenknechts' die Werbetrommel zu rühren, nahm sie zu der schönen Neuigkeit Stellung. "Die zweite Schwangerschaft läuft natürlich einfacher. Man achtet nicht auf jeden Tritt oder ob sich das Kind bewegt oder so", zitiert 'Bunte' die werdende Mutter. "Es ist jetzt alles einfacher und mit Mavie bin ich natürlich abgelenkt und kann mich nicht Vollzeit auf die Schwangerschaft konzentrieren. Aber wir sind trotzdem aufgeregt. Wir freuen uns genau gleich wie bei Mavie. Natürlich, das erste Kind ist nochmal was anderes, aber wir freuen uns genau gleich und ich glaube, die Aufregung wird an dem Tag auch genau gleich sein."

Stillen ist nichts für Cheyenne

Während sie noch nicht verrät, wann das Baby erwartet wird und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hat sie zu anderen Fragen ganz klare Vorstellungen. Auf Instagram erklärte sie kürzlich in einer Frage- und Antwortrunde, dass sie ihr zweites Kind nur unmittelbar nach der Entbindung im Krankenhaus stillen möchte. "Es war einfach nicht so mein Ding. Ich hatte auch viel zu wenig Milch, egal wie ich versucht habe mehr Milch anzuregen, es hat nicht geklappt", erklärte sie in Erinnerung an die erste Zeit mit Mavie. Und sie redet Klartext: "Ich finde die Mamis reden so selten darüber, aber ich habe mich wirklich gefühlt wie eine Mutterkuh." Auch dass Stillkinder eine engere Bindung zur Mutter hätten und seltener krank würden, hält Cheyenne Ochsenknecht für ein Gerücht – bei Baby Nummer zwei lässt sie sich einfach nicht mehr reinreden.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images