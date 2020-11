Allgemein | STAR NEWS

Cheyenne Ochsenknecht: Die ganze Familie freut sich aufs Wunschkind

DE German Stars - Es sollte so lang wie möglich ein Geheimnis bleiben, doch jetzt ist die Katze aus dem Sack: Cheyenne Ochsenknecht (20), Tochter von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56), wird erstmals Mama.

"Tränen in den Augen"

"Ich bin bereits im sechsten Monat, es ist ein absolutes Wunschkind", verriet das Model gegenüber 'Bild am Sonntag'. Großes Tamtam wird es um den Nachwuchs nicht geben. So versucht Cheyenne zum Beispiel auch, den Vater des Kindes möglichst von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Beide richten sich gerade in dessen Heimatstadt Graz in Österreich ein neues Leben ein. Die werdenden Großeltern sind natürlich informiert: "Beide freuten sich sehr und hatten Tränen in den Augen."

Cheyenne Ochsenknecht macht ihrer Mama Arbeit

Oma Ochsenknecht kam denn auch nicht umhin, die Ankunft eines Enkels oder einer Enkelin gründlich auf Instagram zu feiern: Natasha postete ein humorvolles Video, auf dem eine alte Frau zum Song 'Baby Love' ein Tänzchen absolviert. "Genau dann, wenn eine Mutter denkt, sie wäre mit der Arbeit fertig, wird sie Oma", heißt es darin. "Good morning, Spruch of the Day", schrieb die überglückliche Natascha dazu, die wohl bereits über das Babygeschlecht eingeweiht wurde. Da kann man ihr und Cheyenne Ochsenknecht wirklich nur gratulieren