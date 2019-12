Allgemein | STAR NEWS

Cheyenne Ochsenknecht: Das ist ihr Vorsatz fürs neue Jahr

DE German Stars - Cheyenne Ochsenknecht (19) will das Jahr 2019 offenbar einfach nur noch hinter sich lassen. Im April hatte sie einen Autounfall und verlor nach nur 16 Tagen ihren Führerschein, weil sie angetrunken hinter dem Steuer saß. In der Vox-Sendung '7 Töchter' sprach sie im Juli offen über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater, und auch was private Beziehungen angeht, scheint sie dieses Jahr den ein oder anderen Griff ins Klo gelandet zu haben. Nun will sie nach vorne blicken.

Schlechte Menschen zurücklassen

In ihrer Instagram-Story verriet das Model nun, was es sich für 2020 ganz fest vorgenommen hat: "Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, der letzte Sonntag im Jahr 2019. Ich freue mich richtig krass auf 2020, ehrlich gesagt. Ich kann es kaum abwarten, alle schlechten Menschen, die ich getroffen habe, in diesem Jahr auch zu lassen, weil ich gar keinen Bock mehr habe, mit denen dieses Jahr zu verbinden. Deswegen freue ich mich auf ein neues Jahr."

Cheyenne Ochsenknechts neue Liebe

Klingt nach soliden Vorsätzen, aber es gibt auch positive Beziehungen, an denen die hübsche Blondine definitiv festhalten wird, zum Beispiel die zu ihrem geheimnisvollen Freund, der bisher in ihren Social Media-Posts immer unkenntlich auftauchte und der Öffentlichkeit bis jetzt noch unbekannt ist. Mit der Mutter ihres Liebsten scheinen sich Cheyenne und ihre Familie aber ebenfalls gut zu verstehen, denn am Sonntag gingen die Damen der Familie gemeinsam aus. "Ich chille jetzt bei Mama und warte, dass meine Mama und meine Oma sich fertigmachen, denn meine Schwiegermutter ist in town. Die besucht uns für eine Woche und wir gehen alle zusammen Kaffeetrinken", verriet Cheyenne ihren Fans.