Allgemein | STAR NEWS

Cher: “Ich hasse es, alt zu werden”

DE Showbiz - Die Poplegende Cher (74) ging stets offen mit den Verschönerungsmaßnahmen um, mit denen sie sich ihr jugendliches Aussehen erhalten wollte. Sie könne den Alterungsprozess einfach nicht ausstehen, gestand sie im 'Guardian'-Interview.

Cher möchte die Uhr zurückdrehen

"Ich hasse es", sagte Cher mit Nachdruck. "Was, soll ich etwa sagen, dass ich es mag? Nein, tue ich nicht. Jede Frau, die ehrlich ist, wird sagen, dass es nicht gerade Spaß macht." Die Kalifornierin, die ihrem Unmut auch mit dem Hit 'If I Could Turn Back Time' Luft machte, scherzte einst, dass sie das perfekte Aushängeschild für Schönheitschirurgie sei. Auch wenn sie zu deren Normalisierung beigetragen hat, regt sich Cher auf über Frauen, die bereits in jungen Jahren an sich herumoptimieren. "Diese Mädchen lassen sich mit 18 operieren. Also wirklich! Ich hab noch nie gesehen, dass so viele Mädchen alles an ihrem Aussehen ändern wollen. Das wollte ich nie. Man geht ohnehin mit vollen Lippen und einem großen Hintern an den Start. Ich verstehe es nicht."

Talent ist wichtiger als Aussehen

Obwohl Cher selbst vor extremen Maßnahmen nicht zurückschreckte, um sich ihre jugendliche Optik zu bewahren, glaubt sie nicht, dass ihr Aussehen der Grund ist, warum sich ihre Karriere über sechs Jahrzehnte erstreckte – ein Oscar als beste Schauspielerin und mehrere eigene Las-Vegas-Shows inklusive. Das sei alles ausschließlich auf ihr Talent zurückzuführen, betont sie.

"Keiner bezahlt die Dollars, um jemanden anzuschauen. Man muss auch etwas bieten", erklärte Cher. "Und ich habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, meinen Körper stark zu halten. Es gibt 20-jährige Mädchen, die nicht tun könnten, was ich tue." Und da hat die unverwüstliche Cher garantiert Recht.