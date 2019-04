Allgemein | STAR NEWS

Charlize Theron: Kommt her, ich bin zu haben!

Charlize Theron (43) ist aktuell Single und kann sich selbst nicht erklären, warum das so ist. Die Schauspielerin ('Atomic Blonde') war in der Vergangenheit mit ihrem Kollegen Stuart Townsend (46, 'XIII') zusammen, später folgte eine kurze Liaison mit Sean Penn (58, 'The First'). Seit 2015 ist Charlize nun aber single und würde das gerne ändern.

Werdet erwachsen, Männer

Im Zuge der CinemaCon Awards in Las Vegas wurde sie am Donnerstag [05. April] von 'Entertainment Tonight' auf ihren Beziehungsstatus angesprochen. "Ich bin seit zehn Jahren Single, aber das ist nicht wirklich lange", plaudert sie aus. So wirklich kann das aber nicht stimmen, schließlich endete die Beziehung zu Penn erst 2015… Sei's drum. An die Männer da draußen hat sie eine klare Botschaft: "Irgendjemand muss einfach mal den Mut haben und auf mich zukommen. Ich bin erschreckenderweise zu haben!"

Was lief mit Brad Pitt?

Im Frühjahr machten Gerüchte die Runde, laut denen Charlize mit Brad Pitt (55, 'Fight Club') anbandeln würde. Wie eine Insider aber gegenüber 'People' erklärte, seien diese Fantasien frei aus der Luft gegriffen: "Sie waren weder zusammen aus, noch haben sie sich jemals gedatet."

Es besteht also noch Hoffnung für die Männer dieser Welt: Charlize Theron ist noch zu haben.

