Céline Dion: Wer ist dieser R. Kelly?

Céline Dion (50) will Dinge ungeschehen machen.

Die Musikerin (‘My Heart Will Go On’) bereut, mit R. Kelly (51) gearbeitet zu haben. Der kommt nämlich aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Bereits seit Jahren wird ihm Pädophilie nachgesagt, verurteilt wurde er allerdings nie. Nun sorgt in den USA eine Doku-Serie für erneutes Aufsehen, indem sich zahlreiche Frauen zu Wort melden und behaupten, von dem Rapper über Jahre missbraucht und misshandelt worden zu sein. Seit der Ausstrahlung der ersten Folge haben sich Stars von R. Kelly abgewandt, unter ihnen auch Lady Gaga (32), die ihre Zusammenarbeit mit dem Musiker, ‘Do What U Want’, von Streaming-Plattformen entfernen ließ.

Diese Herangehensweise an das Thema R. Kelly hat nun anscheinend auch Céline Dion inspiriert, die ihre Arbeit mit dem Rapper aus den Geschichtsbüchern radieren will. 1998 sang sie ‘I’m Your Angel’ ein, ein Weihnachtslied, das von niemand Geringerem als dem umstrittenen Musiker geschrieben wurde. Zwar hat sich Céline noch nicht zu den Kontroversen um R. Kelly geäußert, will laut Berichten von ‘TMZ’ den Track aber von Streaming-Plattformen entfernen lassen.

Ihre Kollegin Lady Gaga war damit erfolgreich und hatte sich in einem Statement schockiert gezeigt und beteuert, die Zusammenarbeit zu bereuen: "Ich stehe zu 1000 Prozent hinter diesen Frauen. Ich glaube ihnen. Ich weiß, dass sie leiden und Schmerzen haben. Ihre Stimmen sollten gehört und ernst genommen werden. Die Vorwürfe gegen R. Kelly sind grausam und unentschuldbar. Ich kann nicht in die Zeit zurückreisen, aber ich kann die Zukunft gestalten und weiterhin meine Unterstützung zusagen für Opfer von sexueller Gewalt. Ich plane, den Song von iTunes und anderen Streaming-Plattformen löschen zu lassen. Ich werde nicht wieder mit ihm arbeiten. Es tut mir Leid, dass ich so ein schlechtes Urteilsvermögen hatte, als ich jung war, und es tut mir Leid, dass ich mich nicht eher öffentlich geäußert habe. Ich liebe euch."

