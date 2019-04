Allgemein | STAR NEWS

Céline Dion: So dünn wie nie, so gesund wie nie?

Sängerin Céline Dion (51, 'My Heart Will Go On') hat in den vergangenen Monaten an Gewicht verloren und scheint von dünn auf superdünn geschrumpft zu sein. Mittlerweile ist die Kanadierin nur noch ein Strich in der Landschaft und nicht nur Fans zeigen sich besorgt über Célines Erscheinung. Ist sie etwa magersüchtig? Es muss schließlich einen Grund dafür geben, dass die Musikerin nur noch Haut und Knochen ist.

Céline Dion beschwört Fans: Entspannt euch

Zu Gast in der US-amerikanischen Fernsehsendung 'Good Morning America' hat sich Céline nun zu ihrer Erscheinung öffentlich geäußert, sich bezüglich dieses Themas aber dennoch ziemlich schmallippig gezeigt: "Ich bin dünn. Ich bin aber auch nett, weißt du? Es stimmt schon, dass ich ein bisschen dünner bin als vorher. Es ist aber alles in Ordnung, alles ist prächtig." Ob ihr Gewichtsverlust mit der Trauer um ihren vor drei Jahren verstorbenen Ehemann und Manager René Angélil (†73) zusammenhängt?

Der Anfang eines neuen Lebens

Zu dessen Tod hat sich Céline auch geäußert. Selbstverständlich habe sie getrauert, doch ein wichtiger Rat für alle Trauernden sei, sich von dieser Emotion nicht auffressen zu lassen: "Du kannst nicht aufhören, zu leben. Geh nach vorne. Heute ist der erste Tag vom Anfang meines Lebens, weil ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Die Kinder werden groß, und ich schaue sie an und denke: 'Wow, wir haben tolle Arbeit geleistet.' Ich bin wirklich stolz."

Einen neuen Partner hat Céline Dion allerdings nicht.

