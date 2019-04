Allgemein | STAR NEWS

Céline Dion: Neues Album und Tour noch 2019

Fans von Céline Dion (51) haben Grund zur Freude, da sie noch 2019 mit einem neuen Album der Sängerin ('Ashes') beglückt werden. Auch wenn es das erste Album seit 2016 ist, war die Kanadierin keinesfalls untätig. Seit Jahren tritt sie in Las Vegas mit ihrer eigenen Revue auf, bei der sie am Mittwoch [03. April] die großen Neuigkeiten verkündete.

Gigantische Welttournee

Vor einem ausverkauften Saal erklärte Céline laut 'Page Six', dass ihre Tour am 18. September in Quebec, Kanada, starten werde und sie in über 50 Städte auf der ganzen Welt führen würde. Aktuell sieht es für deutsche Fans allerdings recht düster aus. In Europa ist bisher nur London als Location angekündigt. Da es sich aber um eine Welttour handelt, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass es in naher Zukunft noch weitere Termine geben wird, sodass auch Fans hierzulande einen oder mehrere Auftritte zu sehen bekommen.

Zu einer Tour gehört natürlich auch ein Album, das Céline im gleichen Atemzug ankündigte. Zwar wird die neue CD nicht pünktlich zum Tourstart in den Läden stehen, aber immerhin im März.

Céline und 'Courage'

Das Album wird den Namen 'Courage' tragen. Bei ihrem Auftritt in Las Vegas verriet Céline Dion, worauf sich die Fans freuen können: "Es wird die Céline sein, die ihr kennt. Céline mit 51. […] Der Sound wird sich zwar etwas ändern, die Musik wird sich etwas ändern. Aber ich werde immer die bleiben, die ich bin." Was das genau bedeutet, werden Fans spätestens im November wissen.

