Allgemein | STAR NEWS

Céline Dion: Jetzt fangen die Sorgen erst an

Für Céline Dion (50) ist es an der Zeit, gestresst zu sein.

Die Musikerin (‘My Heart Will Go On’) ist Mutter von drei Kindern: dem 18-jährigen René-Charles und den acht Jahre alten Zwillingen Eddy und Nelson. Vater ist Célines Ehemann René Angelil, der vor drei Jahren verstorben ist. In der britischen Fernsehsendung ‘Lorraine’ reflektiert die Sängerin nun über ihr Leben als Mutter, das nicht immer einfach ist – vor allem nicht jetzt, da ihr René-Charles 18 Jahre alt ist und die Mädels ganz wuschig macht: "Ja, 18 … Ich kann es selbst gar nicht glauben. Ich bin so stolz auf ihn. Er hat so einen athletischen Körper. Die Mädchen kommen jetzt langsam angelaufen. Ich fange an, davon gestresst zu sein. Aber habe ich eine Wahl? Ich kann damit sehr gut umgehen, weil das einfach das Leben und normal ist. Ich weiß, dass jemand da oben im Himmel gut auf ihn aufpasst. Sein Vater schickt ihm gute Energie. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich mein Herz immer für ihn in der Hand habe, an der er sich festhalten kann."

Während René-Charles im vergangenen Jahr die Volljährigkeit feiern konnte, feierte seine Mutter ihren 50. Geburtstag. Trotz der Tatsache, dass sie noch immer um ihren verstorbenen Mann trauere, gehe es ihr in diesem Alter besser, da sie mit sich in Zufriedenheit leben könne. Dabei helfe ihr auch der Gedanke, dass ihr Mann seinen Frieden habe. Für Céline fühle es sich an, als hätte sie nun neuen Wind unter den Flügeln. Ihren neuen Lebensabschnitt wolle sie so sehr genießen, wie es nur möglich sei.

© Cover Media