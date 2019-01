Allgemein | STAR NEWS

Céline Dion: ‘Ich bin Single – wirklich, ganz ehrlich’

Céline Dion (50) versichert, in ihrem Tänzer Pepe Munoz (34) nur einen guten Freund gefunden zu haben.

Die Musikerin ('My Heart Will Go On') musste vor drei Jahren den Tod ihres Ehemannes René Angelil (†73) verkraften, der nach schwerer Krankheit verstorben war. Seitdem ist Céline Single, hat versucht, ihr Leben neu zu ordnen. In den vergangenen Wochen wurden jedoch Gerüchte laut, die Sängerin habe mit ihrem Tänzer Pepe angebandelt. Der ist schon seit Renés Tod an ihrer Seite, aber Paparazzi hatten die beiden jüngst dabei erwischt, wie sie Arm in Arm auf der Pariser Fashion Week unterwegs waren und gemeinsam in der ersten Reihe saßen. Bedeutet das, dass sich mehr zwischen den Kollegen entwickelt hat?

Keineswegs, versichert Céline jetzt gegenüber der britischen 'Sun' leicht genervt: "Die Presse hat gesagt: 'Oh Gott, René ist gerade erst gestorben und jetzt gibt es schon einen neuen Mann.' Ja, es gibt einen Mann, aber nicht DEN Mann in meinem Leben. Pepe und ich haben uns auf Anhieb verstanden. Wir hatten Spaß. Es hat sich entwickelt. Als die Leute dann aber angefangen haben, Bilder zu schießen, hieß es sofort: 'Wer ist denn dieser Typ? René?' Lasst uns hier ganz vorsichtig sein."

Ihr Tänzer Pepe war auch während des Interviews mit ihr in einem Raum, was gar nicht ungewöhnlich ist, denn er begleite die Künstlerin auf Schritt und Tritt. Schließlich sei er sowohl ihr Stylist als auch ihr Trainer: "Wir sind Freunde. Wir sind beste Freunde. Natürlich umarmen wir uns und halten Händchen und gehen aus. Die Menschen sehen das. Er ist ein Gentleman. Er reicht mir seine Hand, wenn wir gemeinsam ausgehen. Das macht mir gar nichts aus, weil er attraktiv und mein bester Freund ist."

