Cathy Hummels: Ich muss da mal was klarstellen

Cathy Hummels (31) ist mit ihrem Mats (30) glücklich verheiratet. Gemeinsam ziehen sie den kleinen Ludwig groß, der ihr ganzer Stolz ist. Über ihr erfülltes Leben als Mutter spricht Cathy gerne auf Social Media. Nun hat sie ihre Fans aber verwirrt.

Die Hoffnung war groß

In einer Instagram-Story beschwerte sie sich vor einigen Tagen nämlich, sie leide unter Wassereinlagerungen und dicken Füßen – aber "in der Schwangerschaft ist das so." Was hatte das zu bedeuten? Ihre Fans interpretierten den Post so, dass Cathy endlich, endlich, endlich wieder schwanger ist. Die Freude war groß, denn was gäbe es Schöneres als ein neues Familienmitglied bei den Hummels? Jetzt musste Cathy ihren Abonnenten aber den Wind aus den Segeln nehmen.

Noch nicht

In einer neuen Instagram-Story erklärt sie sich und stellt mittels eines kurzen Videos klar: Sie ist gar nicht schwanger. Sie habe etwas ganz anderes ausdrücken wollen: "So, meine Lieben, bevor das wieder falsche Wellen schlägt: Ich habe gestern nur gesagt, dass ich seit meiner Schwangerschaft 2017 schneller mal dicke Füße bekomme, aber ich bin definitiv zum jetzigen Zeitpunkt nicht schwanger. Das habe ich gestern mit dem Wort 'ist' wohl falsch ausgedrückt." Aber könnte denn da noch was kommen? Cathy will sich dazu noch nicht äußern, denn: "Ich bin ganz glücklich, wie im Moment alles ist und sehr dankbar, das mein Junge gesund ist."

