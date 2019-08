Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Der Umzugswagen ist bestellt

DE German Stars - Als Fußballergattin muss man immer mal wieder die Koffer packen. So geht es jetzt Cathy Hummels (31), deren Mann Mats Hummels (30) dem FC Bayern den Rücken kehrt und in der neuen Saison wieder für Borussia Dortmund spielen wird. Cathy Hummels nutzt die Gelegenheit, um ihre Schränke gründlich auszumisten. Zu ihrem Instagram-Post, der sie auf einer Leiter vor ihrem halb ausgeräumten Schrank zeigt, schreibt sie: "It is time to say Bye Bye - nicht nur zu unserer Wohnung, sondern auch zu zu viel Klamotten."

Weniger ist mehr

Cathy ist sicher nicht die Erste, die erst beim drohenden Umzug begreift, dass weniger mehr ist. Klamotten und Schuhe, wohin das Auge reicht in ihrem begehbaren Kleiderschrank. So ist es beispielsweise ihr Faible für High Heels, das sie in den Griff bekommen will. "Ich hab mich frei gemacht, weil ich einfach zu viel habe", erklärt sie weiter.

Edle Schnäppchen suchen neue Besitzer

Wohin mit den aussortierten Klamotten, die ja garantiert zu schade zum wegwerfen sind? Cathy bietet sie online zum Verkauf an: „Bald gibt‘s tolle Lieblings-Stücke von mir auf fashiontale.de. Ich sag euch wann!“

© Cover Media