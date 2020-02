Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Was habt ihr denn für ein altmodisches Frauenbild?

DE German Stars - Cathy Hummels (32) wehrt sich auf Instagram gegen die Vorwürfe, eine Rabenmutter zu sein. Die Unternehmerin war gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem sie sich wegen des Norovirus behandeln ließ. Dann kündigte sie an, ein paar Wochen mit ihrem Sohn Ludwig (4) nach Thailand reisen zu wollen.

Mit Asthma in Thailand?

Da dürfte der kleine Sonnenschein sich freuen – ab in die Wärme! Oder doch nicht? Cathys angebliche Fans auf Instagram sind sich sicher, dass Ludwig keinen Spaß haben wird, denn er leidet unter Asthma, und für Asthmatiker sei der Osten mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit nicht geeignet, davon sind einige Nutzer überzeugt. Wieder andere echauffieren sich darüber, dass Ludwig vier Wochen von seinem Vater getrennt leben muss, denn Mats muss auf dem Spielfeld stehen und kann nicht mitfliegen. Kurzum: Es sind viele Vorwürfe gegen Cathy auf Social Media zu lesen.

Cathy Hummels ist auf alles vorbereitet

Diese Vorwürfe will Cathy aber gar nicht annehmen. Sie schreibt: "Ich erzähle, dass ich in ein paar Tagen für einen Monat nach Thailand gehe zum Arbeiten (!!!), wohl gemerkt mit meinem Sohn, damit er seine Mama um sich hat. Diejenigen, die ein modernes Frauenbild haben, würden diese Fragen niemals stellen. Wenn ein Mann einen Job annimmt, der mehrere Wochen geht (auch mein Mann ist oft für Wochen weg), dann schreiben die wenigsten unter deren Bilder: 'Wie kannst du deine Frau alleine lassen?' Mein Sohn ist medizinisch bestens versorgt, da auch ich Asthma hatte, weiß ich das. Außerdem nehme ich extra (trage die Kosten hierfür selbst) meine Eltern mit, an einen Ort wo das Klima super ideal ist für Asthmatiker." Cathy Hummels weiß schon, was sie tut.