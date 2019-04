Allgemein | STAR NEWS

Cathy Hummels: Große Sorge um den kleinen Ludwig

Das Leben von Cathy Hummels (31) dreht sich um Fitness, Wellbeing und vor allem um den kleinen Ludwig (1). Doch jetzt spricht die Moderatorin ('Cathy unterwegs') erstmals über die gesundheitlichen Probleme ihres Sohnes.

Fast an Asthma gestorben

Gegenüber 'Gala' offenbart die Ehefrau von Bayern-Star Mats Hummels (30), dass der Kleine schwere gesundheitliche Probleme hat: Asthma macht Ludwig das Atmen schwer. "Wir müssen stets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schon häufig mit ihm im Krankenhaus." Eine Krankheit, die auch Cathy Hummels selbst nicht fremd ist, denn sie scheint bei Ludwig erblich bedingt zu sein: "Ich hatte früher auch Asthma, wäre mit sechs Jahren fast daran gestorben." Immerhin weiß das Model, was zu tun ist, wenn sein Sohn einen Anfall hat, auch wenn es jedes Mal schwer ist, wenn der Kleine um Atem ringt: "Durch meine eigene Krankheitsgeschichte weiß ich damit einigermaßen umzugehen. Aber es ist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen."

"Ludwig soll glücklich sein"

Doch dank ihrem Interesse für Wellness weiß Cathy Hummels auch, wie sie Ludwigs Symptomen entgegenwirken und sie lindern kann. Das fängt schon bei der Ernährung an: "Ich verzichte bei Ludwig so gut es geht auf Milcheiweiß, Weizen und Zucker. Aber in Maßen. Es gehört auch dazu, dass er mal ein Eis oder ein Stück Schokolade isst. Er soll glücklich sein." Ihren Status als Influencerin will Ludwigs Mutter nutzen, um auch anderen Frauen Mut zu machen, deren Kinder ebenfalls an Asthma leiden. Doch sie weiß auch, dass ihr öffentliches Image und ihre Tipps nicht immer ankommen — Cathy Hummels hat in der Vergangenheit häufig herbe Kritik einstecken müssen: "Die Shitstorms haben mich sehr aus der Bahn geworfen. Durch Yoga habe ich verstanden, dass das vielleicht auch ein bisschen an meinem Verhalten lag. Ich wirkte sehr aufgesetzt."

