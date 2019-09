Allgemein | STAR NEWS

‘Carnival Row’-Star Cara Delevingne kennt kaum Frauen, die nicht belästigt wurden

DE Showbiz - Es ist knapp zwei Jahre her, dass Model und Schauspielerin Cara Delevingne (27) ihre Stimme gegen Harvey Weinstein (67) erhoben hatte: Der Filmproduzent habe sie in einem Hotelzimmer zu einem Dreier mit einer anderen Frau überreden wollen.

Das Aufkommen der Wahrheit über den Sextäter und die damit einhergehende #MeToo-Bewegung war für Cara aber nicht nur ein Befreiungsschlag: Sie musste auch eine bittere Wahrheit erkennen.

Alle waren schon Opfer

Cara Delevingne, die derzeit mit der neuen Amazon-Prime-Serie 'Carnival Row' für Begeisterungsstürme sorgt, sprach mit der britischen 'Elle' über ihre schrecklichen Erfahrungen mit Harvey Weinstein und enthüllte schließlich auch, welche Erkenntnis ihr im Nachhinein kam:

"Es zeigte sich, dass beinahe jede Frau, die ich kenne, schon auf die eine oder andere Weise belästigt oder misshandelt wurde. Ich wusste davon nur nichts."

Wehrhafte Cara Delevingne

Das damalige Model war gerade einmal Anfang 20, als Harvey Weinstein sich ihr aufdrängte. Doch erst als 'Charmed'-Darstellerin Rose McGowan (45) und andere das widerliche Verhalten des Hollywood-Moguls öffentlich anprangerten, traute sich auch Cara, die Wahrheit zu sagen.

Wie dreist Weinstein bei ihr vorgegangen war, hatte Cara im Oktober 2017 auf ihrem Instagram-Account beschrieben. So habe sie den Filmemacher in einer Hotellobby getroffen, um über eine Rolle in 'Tulpenfieber' zu sprechen. Nach dem Gespräch habe Weinstein sie noch in sein Zimmer gebeten, nachdem er sie schon explizit über sexuelle Themen ausgefragt hatte.

"Ich war erleichtert, als ich eine andere Frau in seinem Zimmer sah. Ich fühlte mich sicher", erinnerte sich Cara in ihrem Post. "Er bat uns darum, dass wir uns küssen und sie bewegte sich in seine Richtung."

Worauf das hinauslaufen sollte, war Cara schnell klar und um der unangenehmen Situation zu entkommen, sah sie nur eine Möglichkeit: "Ich sprang auf und fragte ihn, ob er wüsste, dass ich singen kann. Also begann ich zu singen… Ich dachte, das mache die Lage besser, professioneller, wie bei einem Casting. Ich war so nervös." Nach der Singeinlage wollte sie den Raum schnellstmöglich verlassen. "Er brachte mich zur Tür und versuchte mich auf die Lippen zu küssen. Ich stoppte ihn und schlüpfte aus dem Zimmer."

Die Rolle für den Film bekam Cara Delevingne trotzdem, auch wenn sie vom wohl geplanten Dreier Weinsteins nichts wissen wollte.

© Cover Media