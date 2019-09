Allgemein | STAR NEWS

Carmen Geiss: Fans sind sauer wegen “Verschwendungssucht”

DE German Stars - Mit ihren witzigen Sprüchen und viel Blingbling hat TV-Ikone Carmen Geiss (54, 'Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie') die Herzen ihrer Fans erobert. Aber Luxusleben ist ja eine Sache, sinnlose Verschwendung hingegen eine andere. Die Millionärsgattin wollte eigentlich nur ein bisschen über die Qualität und den Kundenservice von Yves Saint Laurent jammern. Nun hat sie einen Shitstorm ausgelöst.

Weiße Lederjacke für ein Kind?

Eine coole weiße Lederjacke sollte es für Davina (16) sein – zu dumm nur, dass sich darauf schon bald schmuddelige Flecken zeigten. Mama Carmen klapperte zunächst ein paar Reinigungen ab, bevor sie bei Yves Saint Laurent anklopfte, wo man ihr mitteilte, diese Jacken könne man nicht reinigen – sondern nur wegschmeißen.

Eigentor für Carmen Geiss

Über solch eine Auskunft hätte sich wohl jeder Käufer geärgert. Carmen schimpft an Bord ihrer Jacht via Instagram: "Diese Firma kaufen wir nie mehr!" Doch als sie die Jacke theatralisch in die Ecke feuert, reißt ihren Fans der Geduldsfaden. Im Netz hagelt es Kritik: Wie könne man einer 16-Jährigen solche ein teure Jacke kaufen, nur um sie dann wegzuschmeißen? Reicht nicht ein etwas günstigeres Modell, das man einfach waschen könnte? Da haben Carmen und ihr Roooobert wohl einiges wieder gutzumachen.

© Cover Media