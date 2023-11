Allgemein | STAR NEWS

Carmen Geiss in Topform: So purzelten die Kilos

DE Deutsche Promis - Carmen Geiss (58) fühlt sich endlich wieder so richtig wohl in ihrer Haut, und das sieht man. Sie hat nicht nur abgenommen, sondern auch ihren Körper entgiftet, verriet sie 'Bild'.

Detoxkur für Gesundheit und Schönheit

"Ich mache zweimal im Jahr für sechs Wochen Detox", verriet die gebürtige Kölnerin. "Heißt: Ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine, gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol, nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft." Insbesondere Ingwer hat es ihr angetan: Sie kocht die Knollen 20 Minuten lang, trinkt dann das abgekühlte Wasser. "Ich esse generell viel Ingwer. Der ist ja gesund und reinigt den Körper", rät Carmen. Während meiner Detoxphase esse ich keinen Zucker und generell weniger als sonst. Eigentlich esse ich wie ein Vögelchen, nur kleine Portionen. Mein Magen hat sich bereits verkleinert, weshalb ich kaum Hunger habe."

Carmen Geiss plagen Rückenprobleme

Auch wenn Carmen Geiss jetzt top aussieht, ist noch nicht alles in Ordnung: "Meine Wirbelsäule ist schief, Gefäße sind verengt. Dadurch habe ich viele Schmerzen, konnte zeitweise meinen Hals nicht mehr drehen, nachts wurde mir schwindelig", offenbarte die Multimillionärin. “Ich bin deswegen in Behandlung in der Shanghai Clinic in Dubai und lasse mich mit chinesischer Medizin behandeln." Neben Akupunktur gehört auch die Einnahme traditioneller chinesischer Heilmittel zum Programm: "Alles auf Pflanzenbasis. Dadurch werden mein Blut und mein Darm gereinigt", erklärt sie. Jedoch war die Behandlung zunächst eine Herausforderung: "Die ersten Tage musste ich chinesische Säfte trinken, das habe ich aber nicht mehr ausgehalten. Die haben fürchterlich geschmeckt. Jetzt habe ich kleine Pillen bekommen, das funktioniert besser." Nach fünf Wochen geht es ihr nun schon deutlich besser und ihr Arzt ist zuversichtlich, was ihre Genesung anbelangt.

Wie wohl sie sich schon jetzt in ihrem Luxuskörper fühlt, zeigte Carmen beim aktuellen Instagram-Photoshoot in der Wüste Dubais: “It was a wonderful time in the desert last time”, schwärmte Carmen Geiss, die mit ihrem Rooobert ab Januar auf RTL endlich wieder mit ‘Die Geissens’ auf Sendung geht.

BildL picture alliance / | -