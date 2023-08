Allgemein | STAR NEWS

Carmen Geiss empört: Diese Fotos schickt ihr meinen Töchtern nicht!

DE Deutsche Promis - Carmen Geiss (58) regt sich darüber auf, was ihr Nachwuchs auf Social Media aushalten muss. Ihre Töchter Davina (20) und Shania (19) sind wie viele ihrer Altersgenoss*innen fröhlich im Netz unterwegs und werden dann, wie leider viele Frauen im Netz, mit unappetitlichen Bildern konfrontiert.

"Weil ich es einfach so abartig finde"

Denn es gibt immer wieder Männer, die es toll finden, Bilder von ihrem Geschlechtsteil in der Welt zu verbreiten. "Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos. Von Geschlechtsteilen, von widerlichen Typen", schäumte die wütende Mama im Podcast '1+1'- Freundschaft auf Zeit'. Die Sender dieser sogenannten Dick-Pics können sich aber schon einmal darauf einstellen, Post von Anwält*innen zu bekommen. "Dagegen gehe ich immer gerichtlich vor. Immer, immer, immer. Weil ich es einfach so abartig finde." Ihre Töchter selbst wissen auch, was sie auf Instagram & Co veröffentlichen können und was nicht. Ihr Papa würde anderenfalls auch ein Machtwort sprechen. "Also, wenn die Kinder jetzt anfangen würden, Nacktfotos zu machen oder Busenblitzer-Fotos heraushängen lassen, da würden wir dann schon energisch einschreiten", bemerkte Robert Geiss (59) im selben Podcast.

Carmen Geiss hat ihre Töchter wieder zuhause

Carmen Geiss und ihr Gatte können auch deshalb gut ein Auge auf ihren Nachwuchs haben, weil dieser wieder bei ihnen wohnt. Die jungen Frauen wollten ihr Erwachsenenleben starten und zogen in Monaco in eine gemeinsame Wohnung. Aber dann fiel ihnen auf, dass das Leben bei Mama und Papa doch wesentlich angenehmer ist. Carmen Geiss hatte der Auszug ihrer beiden Töchter schon sehr mitgenommen, aber sie wusste auch, dass sie irgendwann auch selbstständig werden müssen. "Das war schon schwer für mich und die ein oder andere Krokodilsträne floss - vor allem bei mir", offenbarte der Fernsehstar gegenüber 'vip.de'. "Aber das ist alles gut so wie es ist. Die beiden brauchen ja auch ihr eigenes Ding und müssen lernen alleine klarzukommen." Das haben die beiden dann wohl doch nicht so hinbekommen, und so hat Carmen Geiss ihre Mädchen wieder bei sich und kann gleich reagieren, wenn ihnen Unbill droht.

Bild: Henning Kaiser/dpa