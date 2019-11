Allgemein | STAR NEWS

Carmen Geiss: Ausraster wegen kaputter 2.000 Euro-Lampe

DE German Stars - Mit der allgemeinen Weisheit, dass Scherben bekanntlich Glück bringen sollen, kann man Carmen Geiss (54) wohl aktuell nicht aufheitern. Die Reality-TV-Darstellerin ('Die Geissens') und ihr Mann Robert sind wegen einer zerbrochenen Lampe, die auf der Yacht der Familie bei welligem Seegang kaputt gegangen ist, in einen unschönen Streit geraten. Die wichtigste Frage: Wessen Schuld ist das nun?

Lampenunglück bei Wellengang

Die Millionärin hatte sich eigentlich nur ein wenig auf der Indigo Star entspannen und im Hafen ein wenig sonnen wollen, doch da hatte sie die Rechnung ohne ihren Mann gemacht. Der wollte lieber mit dem Boot hinaus auf die See und die beiden Töchter Davina (16) und Shania (15) abholen, die sich zu der Zeit noch in Monaco befanden. Auf dem Meer stellte er dann fest, dass der Wellengang doch etwas stärker war, als er vermutet hatte, doch da war es schon zu spät: Carmens geliebte Ozon-Lampe, die nicht nur leuchtete, sondern auch die Luft reinigt und etwa 2.000 Euro gekostet haben soll, liegt in Scherben am Boden. "Oh nein! Ich glaube, ich spinne! Meine Ozon-Lampe ist kaputt. Ich dreh am Rad, Robert, ich schwör's dir, ich dreh am Rad!", schimpft die Blondine in der aktuellen Folge der Familien-Reality-TV-Show.

Die Geissens: Wer ist schuld am Lampenunglück?

Kaum ist das Malheur passiert, schimpft die zweifache Mutter ihren Gatten gehörig über das Missgeschick aus. "Nur weil du jetzt fahren wolltest", wettert sie. Ihr Ehemann sieht den Sachverhalt allerdings etwas anders und merkt an, dass sie die teure und zerbrechliche Lampe ja nicht mit auf die Yacht hätte bringen müssen. Die geplante Fahrt nach Monaco wurde dann schließlich um einen Tag verschoben. Hoffentlich hatte das Ehepaar am nächsten Tag wieder Schönwetterstimmung.