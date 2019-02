Allgemein | STAR NEWS

Cara Delevingne: Wird sie der neue Pop-Superstar?

Model Cara Delevingne (26) hat sich als Schauspielerin versucht und will schon seit langer Zeit erfolgreiche Musikerin werden. Jetzt hat sie weitere Schritte in diese Richtung unternommen und einen Song mit der Drum and Bass-Legende Shy FX (42) aufgenommen. Was sagt der über die Zusammenarbeit?

Kalender noch nicht voll genug

Cara Delevingne will eine Karriere als Sängerin starten. Die Darstellerin spielt mit der Idee bereits seit einigen Jahren. So hatte sie sich von dem Spice-Girls-Manager Simon Fuller unter Vertrag nehmen lassen und einen Song für den Soundtrack zu ‘Valerian’ aufgenommen. Wie die britische Zeitung ‘The Sun’ berichtet, will sie als Sängerin jetzt senkrecht starten und hat sich dafür mit dem Drum and Bass-DJ und Produzenten Shy FX zusammengetan. Mit ihm hat sie einen Song namens ‘Rudeboy Lovesong’ aufgenommen, der bereits am Montag [25. Februar] im britischen Radio zu hören war.

Der richtige Zeitpunkt

Ein Insider erklärt bezüglich dieser neuen Kollaboration: "Caras Karriere als Musikerin ist bereits seit einiger Zeit in Vorbereitung und sie unternimmt jetzt erste vorsichtige Schritte, um diesen Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Sie hat vor einigen Jahren schon einige Stücke aufgenommen, aber das Timing war nicht gut. Sie hat sich stattdessen entschieden, sich auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. Jetzt ist sie aber an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, wo sie sich darauf freut, ihre Füße in neue Projekte zu tunken und mehr zu singen. Sie ist wirklich glücklich über ihren neuen Song."

Zwei Seelen, ein Gedanke

Shy FX gibt einen kleinen Einblick in die gemeinsame Arbeit, indem er gegenüber ‘The Sun’ verrät: "Wir haben uns durch gemeinsame Freunde kennen gelernt. Das ist schon eine Weile her und wir hatten ein paar Wochen später eine Aufnahme-Session im Tonstudio. Wir haben uns auf Anhieb verstanden, und der Track entstand auf ganz natürliche Art und Weise, wie auch das Konzept für das Video." Fans können also gespannt sein, was Cara Delevingne noch musikalisch auf Lager hat.

