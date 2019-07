Allgemein | STAR NEWS

Cara Delevingne: Sie steht Taylor Swift zur Seite

Cara Delevingne (26) hat sich im Streit zwischen Taylor Swift (29) und Justin Bieber (25) eingeschaltet. Die Vorgeschichte: Unternehmer Scooter Braun (38) hat kürzlich Taylors gesamten Musikkatalog aufgekauft. Das passt ihr gar nicht. Vor allem zeigte sie sich erbost, dass sie von dem Kauf erst in den Nachrichten erfahren habe.

Taylor, beruhige dich

Taylor hat durch diesen Kauf $300 Millionen verdient. Da solle sie sich gefälligst nicht beschweren, lautete Justin Biebers Reaktion auf Taylors Kritik. Auf Instagram hatte er sich geäußert und unter anderem gesagt: "Im Laufe der Jahre haben sich unsere Wege nie gekreuzt und wir hatten nicht die Möglichkeit, unsere Differenzen auszudiskutieren, unseren Frust und unsere Enttäuschungen. Ich finde es daher ungerecht, dass du dich gleich an Social Media wendest, um Menschen dazu zu bringen, Scooter zu hassen." Justins Ehefrau Hailey gefiel diese Äußerung. Sie kommentierte lediglich mit dem Wort ‘Gentleman’.

Justin, du hast doch keine Ahnung

Cara Delevingne sieht Taylor allerdings im Recht und facht eine feministische Debatte an. Das Model, das in Taylor Swifts Video zu ‘Bad Blood’ zu sehen war, schrieb auf Instagram an Justin und seine Frau gewandt: "Gentleman? @haileybieber und @justinbieber, euch muss echt langweilig sein. Ich wünschte, ihr würdet weniger Zeit damit verbringen, euch für Männer einzusetzen und stattdessen versuchen, Frauen zu verstehen und ihre berechtigten Reaktionen zu respektieren. Als verheirateter Mann solltest du Frauen huldigen, anstatt sie niederzumachen, weil du dich bedroht fühlst. Ich glaube nicht, dass du verstehst, wie man sich entschuldigt. Das Problem, das @taylorswift anspricht, geht viel weiter und das weißt du auch. Wie du gesagt hast, du hast seit Jahren nicht mit ihr gesprochen, was bedeutet, dass du die Situation sicherlich nicht so gut verstehst wie ich." Wann wird Justin Bieber darauf reagieren?

