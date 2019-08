Allgemein | STAR NEWS

Cameron Diaz: ‘Ich vermisse die Schauspielerei nicht’

DE Showbiz - Cameron Diaz (46) war in den 90ern und 2000ern eine der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. In zahlreichen Filmen begeisterte sie ihre Fans, die auf das ehemalige Model zum ersten Mal 1994 in 'Die Maske' aufmerksam wurden.

Ein halbes Leben ist genug

Doch seit 2014 hat sich Cameron rar gemacht, war seit 'Annie' in keinem Film mehr zu sehen. Es könnte durchaus auch sein, dass das so bleibt und sie nie wieder vor die Kameras zurückkehren wird. In einem Interview mit 'InStyle' erklärt die schöne Blondine, dass es in ihrem Leben nun andere Prioritäten gebe: "Ich sehe es so, dass ich mehr als die Hälfte meines Lebens der Öffentlichkeit gegeben habe. Es ist okay, wenn ich mir jetzt ein wenig Zeit für mich selbst nehme, mich neu orientiere und entscheide, wie ich zurück in die Öffentlichkeit trete. Wenn ich das überhaupt will. Ich vermisse die Schauspielerei nicht."

Hauptsache natürlich

Das Leben abseits des Scheinwerferlichts scheint ihr tatsächlich gut zu schmecken. Cameron fährt fort: "Es macht Spaß, wenn niemand weiß, was ich gerade mache. Meine Zeit gehört mir. Ich verkaufe keinen meiner Filme, und weil ich nichts verkaufe, muss ich niemandem irgendwas geben. Ich mache das nicht mehr. Ich lebe jetzt mein Leben." Auch wenn Cameron zumindest derzeit nicht an der Schauspielerei interessiert ist, will sie sich als Geschäftsfrau profilieren: "Momentan informiere ich mich über das Geschäftsfeld Wellness und all das. Was immer es auch ist, ich muss eine Leidenschaft dafür haben; etwas, das sich natürlich anfühlt." Auch Modedesign könnte sich Cameron Diaz vorstellen. Wir werden also auch in Zukunft von ihr hören.

