Cameron Diaz: Hollywood kann mir gestohlen bleiben

DE Showbiz - Cameron Diaz (47) hat ihr Glück gefunden. Die (ehemalige) Schauspielerin ist mit Ehemann Benji Madden (41) glücklich verheiratet, ist vor sieben Monaten Mutter einer gesunden Tochter namens Raddix geworden. Ihre Filmkarriere gehört der Vergangenheit an.

Cameron Diaz war ständig sichtbar

Wie sie ihrer Kollegin Gwyneth Paltrow in deren 'In Goop Health: The Sessions'-Serie verriet, habe sie nicht vor, noch einmal vor die Filmkameras zu treten. Als Gwyneth sie fragte, wie sie sich dabei gefühlt habe, dem Filmgeschäft den Rücken zu kehren, antwortete Cameron unumwunden: "In Frieden. Ich habe Frieden in meiner Seele gespürt, weil ich mich endlich um mich selbst gekümmert habe." Cameron habe begriffen, dass sie nicht länger unter die Lupe genommen werden wollte, nachdem sie durch mehrere Blockbuster zum Superstar geworden war: "Es ist merkwürdig, das zu sagen, und ich weiß, dass viele Menschen es nicht verstehen werden, aber ich weiß, dass du es verstehen wirst. Es ist so intensiv, auf diesem Level zu arbeiten, so öffentlich zu leben und ständig sichtbar zu sein."

Endlich wieder Zeit

"Zu jeder Zeit fließt dir aus allen Ecken Energie zu, wenn du als Schauspieler so sichtbar bist, dich der Presse stellst und so öffentlich bist", erklärte Cameron weiter. Ihr Terminplan als Schauspielerin sei eine Schinderei gewesen, die ihr keine Zeit für ihr Privatleben gelassen habe: "Ich habe angehalten und mir mein Leben angeguckt. Wenn du einen Film drehst, besitzen sie dich. Du bist da für 12 Stunden am Tag, und das monatelang. Du hast keine Zeit für irgendetwas anderes." Jetzt habe sie ihr Glück und ihren Frieden gefunden.