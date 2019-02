Allgemein | STAR NEWS

Caitlyn Jenner: Zum siebten Mal Großmama!

Unternehmerin Caitlyn Jenner (69) hat sowieso schon eine große Familie. Jetzt ist sie noch größer geworden, nachdem ihr Sohn Burt (40) und dessen Frau Valerie einen munteren Sohn auf die Welt gebracht und Caitlyn damit zum siebten Mal zur Oma gemacht haben.

Alle Hände voll zu tun

Caitlyn Jenner hat allen Grund zur Freude. Der Reality-TV-Star hat insgesamt sechs erwachsene Kinder aus drei Ehen. Zu diesen sechs Kindern gehören demnach nicht nur Kendall (23) und Kylie (21), die aus 'Keeping Up with the Kardashians' bekannt sind. Caitlyns ältester Sohn ist Burt (40), der sich aus dem Rampenlicht größtenteils heraushält. Er und seine Freundin Valerie Pitalo sind nun zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr neuer Spross ist ein kleiner Sohn, der auf den Namen William Behr Jenner hört. Diese Nachricht machte Caitlyn nun auf ihrem Instagram-Account öffentlich, indem sie schrieb: "Willkommen auf der Welt, William Behr Jenner. Glückwunsch, Burt und Valerie! Ich liebe euch!"

Friede, Freude, Eierkuchen

Auf dem dazugehörigen Bild sitzt William Behr Jenner verschlafen auf dem Arm von Caitlyn. Damit nicht genug: Auf einem weiteren Foto liegt der kleine Mann in seinem Bettchen, auf einem Video auf der Instagram-Seite seines Vaters ist William Behr gemeinsam mit seinen Eltern und seinem großen Bruder zu sehen, der im Juli 2016 zur Welt gekommen war. Caitlyn Jenner ist somit zum siebten Mal Großmutter geworden. Der bis dahin letzte Nachkomme in der Familie war zur Welt gekommen, als Kylie Jenner im vergangenen Jahr ein gesundes Mädchen zur Welt brachte.

