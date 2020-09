Allgemein | STAR NEWS

Caitlyn Jenner: Von den Kardashians übergangen

DE Showbiz - Caitlyn Jenner (70) war fester Bestandteil der beliebten Reality-TV-Serie 'Keeping Up With The Kardashians'. Vor seiner Geschlechtsumwandlung war der ehemalige Sportler als Bruce Jenner vor der Kamera zu sehen, ab 2015 dann als Caitlyn. Caitlyn trat zwar nur unregelmäßig auf, unterhielt sich aber immer gerne mit seinen Kindern vor Millionen Zuschauern.

Caitlyn Jenner war nicht überrascht

Mit 'Keeping Up With The Kardashians' ist ab 2021 Schluss, die Show wird abgesetzt. Während die Fans sich die Tränen trocknen, gestand Caitlyn gegenüber der australischen Sendung ‘This Morning’, dass sie von der Absetzung der Show nicht etwa von ihrer Familie, sondern aus den Nachrichten erfahren habe: "Niemand hat mich angerufen. Ich habe es von den Medien gehört. Ich war aber nicht überrascht. Es war wahrscheinlich die größte Reality-Show der Geschichte. Über 14 Jahre wurden über 500 Folgen gedreht. Die Mädels und Kris haben mit der Show tolle Arbeit geleistet, dass sie sie so lange haben laufen lassen. Aber alles hat sich verändert, und ich finde, es ist an der Zeit, sich anderen Dingen zuzuwenden. Aber was für ein Run!"

Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen

Caitlyn wurde auch auf das Gerücht angesprochen, dass Kanye Wests psychische Probleme ein Grund für die Absetzung der Show seien. Doch die ehemalige Sportlerin wollte sich dazu nicht äußern, wiederholte lediglich, dass nichts ewig währt und dass ihre Familie, zu denen auch ihre Töchter Kendall und Kylie gehören – sich anderen Herausforderungen widmen wolle: "Ich bin einfach so stolz auf meine Kids, dass sie so tolle Arbeit über all die Jahre geleistet haben. Ich weiß nicht, was untereinander privat passiert, aber ich weiß, dass die Kinder sich jetzt ihren eigenen Dingen widmen."