Caitlyn Jenner: Ich fühlte mich nie wie ein Junge

DE Showbiz - Im Jahr 2015 hatte Caitlyn Jenner (70) ihr großes Coming-Out, als sie bekannt gab, eine Trans-Frau zu sein. Bekannt wurde der gebürtige Bruce Jenner, als er bei den Olympischen Spielen 1976 eine Goldmedaille im Zehnkampf gewann. Seit 2007 wirkte Caitlyn, damals noch als Mann, in der Reality-TV-Show 'Keeping Up with the Kardashians' mit.

Caitlyn Jenner fühlte sich schon als Kind unwohl

In einem Interview mit Rob Lowe sprach Caitlyn nun über ihre Kindheit und verriet, dass sie sich stets unwohl in ihrer Haut gefühlt habe. "Ich habe mich nie wohl mit meiner Identität gefühlt, sogar als ganz kleines Kind", sagte sie zu Rob in seiner neuen Podcast-Serie 'Literally'. Sie enthüllte weiterhin: "Ich war von der Kleidung meiner Schwester fasziniert und habe mich nie wohl in meiner eigenen Haut gefühlt. Aber man sagt nichts."

Nur eines bereut Caitlyn Jenner

Als Caitlyn ein Kind war, habe das Wort "Transgender" nicht einmal existiert. "Ich habe Möglichkeiten gefunden, mich einfach von diesen Gefühlen abzulenken", erklärte sie weiter. Später als Sportler wollte Bruce mit seiner Teilnahme an den Olympischen Spiele seine "Männlichkeit unter Beweis stellen". Doch damit seien die Probleme nicht verschwunden. Lange habe sie probiert, "auf die bestmögliche Art und Weise damit umzugehen", berichtete sie weiter, bevor sie sich nicht länger vor der Wahrheit verschließen konnte und sich einer Geschlechtsumwandlung unterzog.

Im Nachhinein gibt es nur eine Sache, die Caitlyn Jenner im Zuge ihrer Geschlechtsumwandlung bedauert: "In diesen Jahren war ich kein guter Vater. Ich hatte vier Kinder. Ich hatte zu viel damit zu tun, mit meinen eigenen Problemen und meinem eigenen Ich fertig zu werden. Das bedauere ich sehr, dass ich für meine kleinen Kinder nicht da war.