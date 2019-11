Allgemein | STAR NEWS

Caitlyn Jenner: Ab in den Dschungel!

DE Showbiz - Caitlyn Jenner (70) wird in der aktuellen Staffel der britischen Show 'I'm A Celebrity … Get Me Out of Here!' teilnehmen, dem Äquivalent von 'Ich bin ein Star … holt mich hier raus!' Das hat die Influencerin nun selbst bestätigt. Ganz unbekannt ist ihr das Dschungelcamp allerdings nicht.

Eine finanzielle Last fällt ab

Caitlyn war vor ihrer Geschlechtsumwandlung mit Kim Kardashians Mutter Kris Jenner (64) verheiratet. Als Bruce Jenner nahm sie bereits 2003 an der US-amerikanischen Version des Dschungelcamps teil.

Für ihren Auftritt in der britischen Ausgabe erhält Caitlyn eine fürstliche Summe – eine Rekord-Gage sogar, denn Insider behaupten, sie soll von dem Sender ITV eine halbe Million Pfund überwiesen bekommen haben.

Da dürfte ihren Töchtern Kendall und Kylie ein Stern vom Herzen fallen, denn besonders Kylie kritisiert Caitlyn immer wieder für horrende Ausgaben, während die ganz großen Einnahmen ausbleiben.

Caitlyn Jenner will weg von der Familie

In der aktuellen Ausgabe von 'I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!' wird Caitlyn gegen Stars wie den ehemaligen Fußballer Ian Wright antreten, gegen Sängerin Nadine Coyle, DJ Roman Kemp, Schauspielerin Jacqueline Jossa und andere Promis, die sich eine Pause im Dschungel erlauben können.

In einem Statement zeigte sich Caitlyn bereits aufgeregt: "Ich hielt das für eine tolle Gelegenheit, alle mal für drei Wochen hinter mir zu lassen. Letztes Mal war das wie eine Reinigung der Seele. Mit anderen Menschen umzugehen, ist dabei das Schwerste. Es ist viel schwieriger, als mit den giftigsten Schlangen der Welt umzugehen. Das ist ja einfach – halt dich einfach von ihnen fern. Von den anderen Menschen kannst du dich nicht fernhalten. Es wird eine ganz andere Erfahrung für mich. Beim letzten Mal habe ich das hier in den Staaten gemacht, mit einer ganzen Reihe von Menschen, von denen ich zumindest gehört hatte. Dieses Mal ist es eine Reihe von Menschen, die ich womöglich gar nicht kenne. Ich liebe die Briten aber und freue mich darauf, neue Freundschaften zu schließen, neue Bünde zu schließen und alles durchzustehen."