Bushidos Liebeserklärung an seine Frau: “Ein Jahrzehnt voller Turbulenzen”

DE Deutsche Promis - Zu Anfang gab ihnen kaum jemand eine Chance: Als Rapper Bushido (42, 'Für immer jung') seine spätere Frau Anna-Maria (39) sich vor zehn Jahren auf einer Party kennenlernten, war zunächst einmal von einem Flirt die Rede.

Aus einem Moment wurde ein ganzes Leben

Doch warum eigentlich? Weil Anna-Maria bereits zuvor verheiratet und die Ex von Fußballstar Mesut Özil (32) war? So etwas, so der allgemeine Konsens, ist wohl nicht von Dauer. Doch der Rapper und seine neue Freundin straften alle Lügen, zogen schon im Jahr danach vor den Traualtar. Der Rest ist Geschichte. Mittlerweile hat das Paar vier gemeinsame Kinder und blickte am Montag (1. Februar) mit bewegenden Worten via Instagram auf zehn Jahre Beziehung zurück. "Heute blicke ich zurück und sehe ein Jahrzehnt voller Turbulenzen. Du hast mir die wundervollsten Kinder auf dieser Welt geschenkt. Du hast meine Eltern mit mir zu Grabe getragen", beginnt Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt, seine Liebeserklärung.

Bushido schwärmt für seine Frau

Sie habe ihn in einer Zeit ertragen, in der sich selbst nicht ertragen konnte, so Bushido weiter, habe auch Menschen in seinem Umfeld toleriert, die sich "wie Tier benahmen". "Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde und dafür möchte ich dir danken." Auch Anna-Maria zog auf ihrem Instagram-Profil Bilanz. Aus einem kleinen Moment sei ein ganzes Leben geworden, schrieb sie und fügte hinzu: "Ich bin an deiner Seite erwachsen geworden, du hast mir als einziger Mensch mein Herz gebrochen aber es auch wieder geheilt…ich bin auch nach 10 Jahren immer noch fasziniert von dir."

Da steht den nächsten zehn Jahren für Anna-Maria und Bushido wohl nichts im Weg!