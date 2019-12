Allgemein | STAR NEWS

Bushido: Etappensieg vor Gericht

DE German Stars - Darf Bushido (41, 'Für immer jung') seinem Rivalen Fler (37, 'Alles ist vergänglich') den Mund verbieten? Er darf. Das entschied am Mittwoch (11. Dezember) das Landgericht München. Fler muss den Text seines Songs 'Noname' ändern, in dem er Bushido und dessen Familie derbe disst.

Ein Diss jagt den anderen

In dem Track behauptet Fler, dessen bürgerlicher Name Patrick Losensky lautet, dass Bushido nicht der Vater der vier Kinder ist, die der Rapper gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi hat. Außerdem darf er nicht länger behaupten, dass statt Bushido der Kader des SV Werder Bremen als Vater in Betracht komme. Dieser Diss kommt natürlich nicht von ungefähr, denn Bushido, der als Anis Mohamed Youssef Ferchichi zur Welt kam, hatte zuvor in einem Song gerappt, dass sein Rivale eine Karotte im Hintern stecken habe.

Bushidos Frau ist vom Urteil ausgenommen

Warum wird Bushido jetzt dieser besondere Schutz vor Fler eingeräumt? Ist es wirklich die Aufgabe der Richter, im Streit zwischen zwei Rappern zu intervenieren? In diesem Falle ja, entschied das Gericht, denn es gehe vornehmlich um die Kinder, die sich nicht wehren könnten und durch 'Noname' Schäden in der Entwicklung ihrer Persönlichkeiten davontragen könnten. Bushidos Frau ist von dem Schutz nicht betroffen. Sie hatte sich selbst auf Social Media in den Streit eingemischt und war auf Fler losgegangen. Die Anwältin der Ferchichis zeigte sich mit dem Urteil zufrieden, will jetzt allerdings prüfen, ob sie in der Entscheidung, Anna-Maria nicht ins Urteil einzubeziehen, Berufung einlegen will.