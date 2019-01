Allgemein | STAR NEWS

Bushido: Capital Bra verlässt EGJ

Bushido (40) und Capital Bra (24) gehen getrennte Wege.

Erst 2018 hatte das Rap-Urgestein ('Alles wird gut') den Erfolgsnewcomer ('Melodien') in sein Label Ersguterjunge geholt und nun, nicht mal ein Jahr später, soll alles schon wieder vorbei sein. Auf Instagram erklärte Capital in einem Video, dass er und Bushido getrennte Wege gehen werden. Vor allem der Grund für die Trennung dürfte äußerst pikant sein: Capital Bra wirft seinem alten Weggefährten vor, er würde mit der Polizei zusammenarbeiten. Angeblich seien einige Freunde der beiden aufgrund von Bushidos Kooperation mit der Polizei in Haft gewandert. Er selbst hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Passend zu den Aussagen in seinem Video veröffentlichte Capital Bra nur wenige Minuten nach seiner Ansage ein Musikvideo mit dem Titel "fick 31er". 31er bezieht sich dabei auf den Paragraphen 31 des Betäubungsmittelgesetzes, der besagt, dass eine Strafe gemindert werden kann, wenn die Aussagen des Angeklagten zur Aufklärung weiterer Verbrechen führen.

Der Track "fick 31er" spielt also auf dieses Thema an, wirft allerdings einige Fragen auf:

Auch EGJ-Rapper Samra (24, 'Cataleya') ist auf dem Track vertreten. Der hat allerdings öffentlich kein Problem mit Bushido. Zudem ist der Beat der Tracks ein alter von Bushido. Erst vor ein paar Tagen fragte Capital per Instagram, ob er den Beat benutzen dürfte. Nur Stunden vor der Videoansage hatten die beiden Rapper zudem noch Kontakt und kommentierten ihre Postings. Viele Fans sind sich daher sicher: Die Sache ist nur ein Promomove. Spätestens wenn Bushido sein Schweigen bricht, dürften Fans und Interessierte Gewissheit haben.

