“Bücher und Schnulzenfilme”: Was ist bei Danni Büchner los?

DE Deutsche Promis - Dass die Beziehung von Daniela Büchner (43, 'Goodbye Deutschland') und Ennesto Monté (46, 'Promis unter Palmen') über weite Strecken in der Außendarstellung harmonisch verlief, kann man wohl beim besten Willen nicht behaupten. Doch jetzt scheint die TV-Auswanderin auf Social Media zu bestätigen, was sich schon mehrfach andeutete: Die beiden Reality-Stars scheinen getrennt zu sein.

"Ich mag nicht näher drauf eingehen"

Ohne direkt darauf einzugehen, was geschehen ist, erklärte Danni am Montag (15. März) in ihrer Instagram Story, dass es ihr und den Kindern gutgehe. "Auf den Rest mag ich gar nicht so näher drauf eingehen. Ich denke jede Frau hat das schon einmal erlebt", so die Wahl-Mallorquinerin, die im Video entspannt und gewollt ungeschminkt im sonnenüberfluteten Garten sitzt. Das klingt nicht danach, als sei mit Ennesto noch alles eitel Sonnenschein. "Ich lese einfach ein paar Bücher, schaue mir ein paar Schnulzenfilme an. Was hilft denn noch? Shoppen, die Haarfarbe verändern oder einige Kilos verlieren?"

Danni Büchner ist eine Kämpferin

Die Geschichte neu schreiben will Danni derweil nicht, wie sie versicherte: Fotos würden nicht gelöscht. Das sei albern, auch wenn andere vielleicht anders denken. Zudem habe sie im Leben schon viel Härteres erlebt, betonte Daniela Büchner in Anspielung auf den Tod ihres Mannes Jens (†49) Ende 2018. "Am Ende habe ich schon so viel geschafft in meinem Leben. Mir ist eines der schlimmsten Dinge im Leben passiert. Es gibt schon fast nichts Schlimmeres."

Unter dem Clip schreibt Danni aber: "Aufgeben war noch nie meine Stärke." Und so lebt sie nach dem Motto: "Kopf hoch, Krone richten, und weiter geht's." Dabei kann man Daniela Büchner nur alles Gute wünschen.