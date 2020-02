Allgemein | STAR NEWS

Brian Austin Green: “Shannen Doherty ist stark!”

DE Showbiz - Vor einem Jahr wurde bei Shannen Doherty (48) Krebs im vierten Stadium diagnostiziert, nachdem die Schauspielerin schon einmal an Brustkrebs erkrankt war und diesen besiegt hatte. Im vergangenen Monat machte sie ihre erneute Erkrankung bekannt. Dass sie den Krebs auch ein zweites Mal besiegen wies, daran besteht für ihren 'Beverly Hills, 90210'-Co-Star und guten Freund Brian Austin Green (46) kein Zweifel.

Brian Austin Green ist zuversichtlich

"Ich möchte nicht zu viel über sie sprechen, das ist eine schwere Zeit", erklärte er bei der 'Annual Open Hearts Gala' in Beverly Hills vergangene Woche. "Ich meine, Krebs ist verdammt noch mal nicht einfach, für niemanden. Und ich liebe Shannen, wir hatten immer eine gute Beziehung und sie ist stark. Sie wird das durchstehen und es schaffen, da rauszukommen. Wenn wir es zulassen, machen uns schwere Zeiten noch stärker und das ist bei ihr sicher der Fall. Sie ist ein verdammt guter Mensch. Sie verdient jeden Genesungswunsch und jede Freundschaft, die sie hat."

Brian hat Shannen den Rücken gestärkt

Shannen enthüllte kürzlich, dass Brian eine der wenigen Personen war, die von ihrer Diagnose wussten. Sie hatte ihm davon berichtet, als sie gemeinsam für die neue Staffel des Serienklassikers 'Beverly Hills, 90210' vor der Kamera standen. "Ich hatte Momente voller Angst, in denen ich dachte, dass ich es nicht schaffen würde. Und Brian war einer von den Leuten, die es wussten… Vor den Dreharbeiten rief er mich immer an und sagte mir, dass egal, was passiert, er mir immer den Rücken stärken würde. Er sah mich an und sagte zu mir 'Das schaffen wir, Kindchen.' Brian hat mir viel geholfen", erklärte die Schauspielerin unlängst bei 'Good Morning America'.

Im Februar 2015 wurde bei Shannen Doherty erstmals Brustkrebs diagnostiziert, zwei Jahre später hatte sie diesen besiegt. Drei Jahre später ist sie nun wieder von der Krankheit betroffen, der Krebs befindet sich nach Aussagen der Schauspielerin bereits im vierten Stadium.