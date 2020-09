Allgemein | STAR NEWS

“Blumen für eine Blume”: Lizzo tröstet Cardi B

DE Showbiz - Cardi B (27) mag zwar bald eine geschiedene Frau sein, doch die Rapperin ('Bodak Yellow') kann sich der moralischen Unterstützung guter Freundinnen sicher sein.

"Ich liebe sie"

Dazu zählt zum Beispiel Lizzo (32. 'Juice'), die sofort handelte, nachdem bekannt wurde, dass Card B die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Offset (28) eingereicht hat. "Blumen für eine Blume!" schrieb die Sängerin in eine Grußkarte, die in einem riesigen Blumenstrauß steckte. Sie listete all die Dinge auf, die Cardi B erreicht hatte und fügte hinzu: "Du wirst geliebt." Das Geschenk kam gut an bei der Adressatin, die sich umgehend auf Instagram zu Wort meldete: "Ist Lizzo nicht der netteste Mensch der Welt? Guckt mal, was sie mir geschickt hat! Sie ist einfach so ein schöner Mensch, ich liebe sie."

Cardi B und Lizzo sind die besten Freundinnen

Offenbar kann sich Cardi B noch auf weitere Geschenke von freuen, denn als P.S. hatte Lizzo auf ihrer Karte hinzugefügt: "Ich schicke dir etwas Gutes diese Woche. In Liebe, Lizzo!" Beide Musikerinnen sind gute Freundinnen — erst kürzlich hatte Cardi ihr Bedauern geäußert, dass Lizzo nicht im Video ihrer Hit-Single 'WAP' auftreten konnte. Beide schicken sich regelmäßig Textnachrichten und stehen in regem Kontakt. Mit so viel Unterstützung von Lizzo wird die Scheidung von Offset wohl ein Klacks für Cardi B.