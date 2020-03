Allgemein | STAR NEWS

Bella Thorne in Angst: Was passiert jetzt mit meiner Mama?

DE Showbiz - Bella Thorne (22) ist besorgt. Die Darstellerin hat gleich mehrfachen Grund dazu, denn zum einen befindet sich ihr Freund in Italien, dem Land, das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Zum anderen ist ihre Mutter krank.

Bella Thorne meint es gut mit ihrer Mutter

Mama Tamara leidet nämlich unter Morbus Crohn, einer chronischen Entzündung des Darmtraktes. Damit gehört sie zur Risikogruppe, denn es sind bereits zahlreiche Menschen am Coronavirus gestorben, die entweder das Alter von 60 Jahren überschritten haben oder unter einer Vorerkrankung leiden. In der Fernsehsendung 'Extra' erklärte Bella, sie habe ihre Mutter angefleht, sich die Tipps der Weltgesundheits-Organisation zu Herzen zu nehmen: "Ich mache mir große Sorgen um meine Mutter. Sie leidet unter Morbus Crohn. Ein Teil von mir denkt: 'Mama, bleib weg.'"

Zuhause ist es auch schön

Bella sei genauso besorgt wie jeder andere Mensch auch, und mehr: "Na klar mache ich mir Sorgen über den Zustand, in dem wir uns befinden. Ich frage mich, wie lange es andauern wird. Mein Freund (Benjamin Mascolo) lebt in Italien, also reden wir auch den ganzen Tag darüber." Bella Thorne geht mit gutem Beispiel voran und hat sich zuhause isoliert. Sie verlässt ihr Haus in Kalifornien nicht und fleht auch ihre Fans an, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Mitmenschen nicht zu gefährden und mit dem Coronavirus anzustecken.