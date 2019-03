Allgemein | STAR NEWS

Bella Thorne: Haare färben mit Bier

Schauspielerin Bella Thorne (21) hält sich gewöhnlich nicht an Konventionen, denn Bella Thorne ist ein Wirbelwind und Rebell, der tut, was ihm gefällt. So dürfte es auch nicht überraschen, dass die schöne Künstlerin einen Weg gefunden hat, ihre Haare zu tönen, ohne dafür zum Frisör gehen zu müssen. Auf Instagram verriet sie nun ihren einzigartigen Trick.

Nicht nur zum Trinken

Denn Bella benutzt Bier statt Tönungs- oder Färbemittel. In einem kurzen Video auf der Social-Media-Plattform ist zu sehen, wie ihr eine Freundin einen Becher Bier über die Haare gießt. Zu den Bewegtbildern schreibt Bella an ihre Fans zur Erklärung: "Für alle, die mich hier belästigen: ja, das ist Bier. Es hellt dein Haar auf ganz natürliche Weise auf, und es ist gut für dich. Für meinen nächsten Film müssen meine Haare honigblond sein, und das spart mir den Weg in den Schönheitssalon. In meinem Buch spreche ich über die Tipps und Tricks, die Höhen und die sehr tiefen Tiefen. Bestell das Buch jetzt und ich komme vielleicht mit einem Kasten Bier vorbei."

Mit Gedichten gegen Weltschmerz

Mit dem Buch meint sie ihre aktuelle Veröffentlichung ‘The Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray’, eine Reihe von Gedichten, die ihre persönlichen Kämpfe und Probleme widerspiegeln sollen. Das Buch ist in den USA bereits erhältlich, ob es auch in einer deutschen Übersetzung auf den Markt kommt, ist bislang noch nicht bekannt. Derweil kommt ihr Tipp bezüglich des Biers gar nicht schlecht an. Tatsächlich können einige ihrer Fans auf Instagram bezeugen, dass der Trick tatsächlich funktioniert. Warum denn auch immer den traditionellen Weg gehen? Bella Thorne dürfte sich bestätigt fühlen.

