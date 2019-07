Allgemein | STAR NEWS

Bella Thorne: Bitterböser Rosenkrieg mit der Ex

DE Showbiz - Bella Thorne (21) ist auf Twitter und Instagram immer für eine Überraschung gut – oder für Bilder, auf denen sie nur leicht bekleidet zu sehen ist. Die rothaarige Schönheit hält mit ihrer Meinung nie hinterm Berg und weiß ganz genau, was sie will. So kam es, dass sie nun einen Twitterkrieg mit ihrer Exfreundin Tana Mongeau (21) angezettelt hat.

Was liegt Bella auf dem Magen?

Die beiden waren für nahezu ein Jahr in einer offenen Beziehung, bevor sie sich im Februar dieses Jahres wieder trennten. Vor wenigen Tagen verkündete Tana schließlich, dass sie sich mit dem US-amerikanischen YouTube-Star Jake Paul verlobt habe. Bella zeigte sich auf Social Media bei dieser Bekanntgabe alles andere als begeistert. Sie gratulierte zwar nicht, verzichtete aber darauf, Tana zu beleidigen.

Das sieht nun anders aus. Zunächst postete Bella: "Tana und ich verstehen uns nicht mehr. Sie hat den Mädchencode gebrochen. Ich bin drüber weg." Tana hatte aber keine Ahnung, was damit gemeint sein sollte, wie aus ihrer Antwort deutlich wird: "????? Stell dir vor, jedes Mal zu twittern, wenn du sauer auf mich bist und den Leuten dann zu sagen, wie wichtig ich dir bin … was zur Hölle soll das denn jetzt?"

Ey, hör mal auf

Bella teilte Tanas Nachricht daraufhin, konnte sich den Kommentar aber nicht verkneifen: "Du hast angefangen, mich wegen Twitter zu daten … wie wäre es denn, wenn du mal an dein Handy gehst und mit mir sprichst, anstatt auf Twitter abzuhängen?" Tana: "Ey, was machst du denn, Bella? Als ob ich nicht weiß, warum du böse bist. Ich habe dir jede Minute eine Textnachricht geschickt, seit du hier twitterst, und dass du hier so etwas Verletzendes twitterst wie ich hätte dich nur wegen Twitter gedatet ist echt verdammt nochmal krank und wenn du das wirklich denkst, ey, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen." Zu diesem Zeitpunkt hörten die gegenseitigen Twitter-Attacken auf. Haben die beiden Grazien ihre Streitigkeiten also offline geklärt?

© Cover Media