Allgemein | STAR NEWS

Bella Hadid: Sie schwärmt in ‘Vogue’ über The Weeknd

Bella Hadid (22) spricht im 'Vogue'-Interview über ihren Freund The Weeknd (28).

Und den findet das Topmodel offenbar nicht nur besonders schön, sondern auch extrem witzig, wie sie jetzt im Gespräch mit dem weltweit bekannten Modemagazin preisgegeben hat. Aber erst einmal von vorne: Die US-amerikanische 'Vogue' interviewt regelmäßig internationale Stars und stellt ihnen innerhalb weniger Minuten insgesamt 73 Fragen, in denen die Promis so schnell und so ehrlich wie möglich antworten müssen.

Dieses Mal stellte sich das erfolgreiche Model Bella Hadid im '73 Q's with Bella Hadid'-Interview den eindringlichen Fragen des 'Vogue'-Mitarbeiters, während die beiden durch einen wunderschönen Pferdestall laufen. Dabei will der Reporter wissen: "Wer ist die schönste Person, die du kennst?" Bellas direkte Antwort: "Mein Freund." Und auch als der Journalist fragt, wer die 22-Jährige am häufigsten zum Lachen bringt, grinst sie verschmitzt in die Kamera und sagt: "Mein Freund." Awww, zwei zuckersüße Antworten und eine verliebte Bella, die super glücklich in die Kamera grinst.

Dass der kanadische Sänger und das Model auf Wolke sieben schweben, ist wohl Schicksal – denn eigentlich durchlitt Bella nach der ersten Trennung im November 2016 schlimmen Liebeskummer.

Anschließend fand The Weeknd dann in US-Schauspielerin Selena Gomez (26) eine Liebe auf Zeit: Von Januar 2017 bis Oktober 2017 datete sich das einstige Hollywoodpaar und lebte zwischenzeitlich offenbar auch zusammen.

Wie 'Vogue' berichtet, näherten sich Bella und Abel, wie The Weeknd gebürtig heißt, offenbar im November 2017 wieder an. Zu diesem Zeitpunkt soll der Musiker für mehrere Stunden im Apartment des Models gewesen sein – ein Zusammentreffen, das offenbar in einer zweiten Liebeschance endete und eine glücklich strahlende Bella Hadid hervorbrachte.

© Cover Media