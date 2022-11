Allgemein | STAR NEWS

Niemand ist so stylish wie sie: Bella Hadid als Stil-Ikone geehrt

DE Showbiz - Die britische 'GQ' hat sich gründlich umgeschaut und Bella Hadid (26) zum stylishsten Menschen des Jahres 2023 erklärt. Das Magazin schwärmte, dass das amerikanische Model einfach in jedem Trend umwerfend aussehe.

Bella Hadid trägt Männermode besser als ein Mann

Besonders begeisterte die Jury Bellas Talent, auch Männerkleidung in ihre Looks zu integrieren. "Unsere liebste Variante, die Hadid auch den ersten Platz sicherte: Menswear-Bella. Schneiderkunst. Prada-Loafers. Große Jeansjacken. Psychedelische Holzfällermützen", hieß es in dem Magazin. "Es gab sogar mal einen Gleichstand. Es ist trendy, klassisch und unkompliziert zugleich. Hadid trägt Männermode besser als die meisten Männer – und dann kann sie auch noch alles andere gut tragen."

Die Neunziger sind wieder da

Außerdem gefiel den Redakteur*innen, wie Bella immer wieder Anspielungen auf die Mode der Neunziger einbaut. "Der Tanga, der über der Jogginghose hervorblitzt, die 'Clueless'-Karos, hippe Jeans, die tiefer sitzen als der Meeresspiegel. Aber zusammen mit etwas Balenciaga-Grunge und einer echten Liebe zur Kleidung fühlen sich Bellas Rückblicke neuer, sexier und sogar ein kleines bisschen einschüchternd an", so das Urteil. Das Model war nicht die einzige, die von 'GQ' für ihre Stilsicherheit gelobt wurde: Zu den besonders stylishen Erdenbürgern zählen neben Bella Hadid auch Chris Pine, Dua Lipa, Elliot Page, Lizzo, Florence Pugh, Daniel Kaluuya, Adam Sandler, Zoë Kravitz, Kim Kardashian und Zendaya.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images