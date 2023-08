Allgemein | STAR NEWS

Bella Hadid gibt Gesundheits-Update: Ihr müsst euch keine Sorgen machen

DE Showbiz - Bella Hadid (26) geht es den Umständen entsprechend, gut. Diese Botschaft wollte das Model seinen Fans auf Instagram mitteilen, die in heller Aufruhr waren, als sie von einer längeren beruflichen Pause erfuhren.

Stolz auf mein erwachsenes Ich

Die Amerikanerin leidet seit ihrem 16. Lebensjahr unter Borreliose, einer Krankheit, die durch Zecken übertragen wird. Symptome sind Dehydrierung, Müdigkeit, Depressionen und chronische Erschöpfung. In einem Post auf Instagram gab die Berufsschönheit am Sonntag (6. August) ein Update über ihren Zustand. "Das kleine Ich, das gelitten hat, wäre so stolz auf mein erwachsenes Ich, weil ich mich nicht aufgegeben habe", kommentierte sie Fotos, die sie bei der Behandlung gegen ihre Krankheit zeigen. Sie bedankte sich bei ihrer Mutter Yolanda, die sie immer unterstützt habe.

Bella Hadid litt unter den Belastungen

Aber es sei nicht einfach, mit diesen Belastungen zu leben und deshalb mache sie jetzt auch die Pause, erklärte Bella Hadid. "In diesem Zustand zu leben, der sich mit der Zeit und der Arbeit verschlimmert, während ich versuche, mich selbst, meine Familie und die Menschen, die mich unterstützen, stolz zu machen, hat mich auf eine Weise belastet, die ich nicht wirklich erklären kann", erzählte sie. "So traurig und krank zu sein, obwohl ich die meisten Segnungen/Privilegien/Chancen/Liebe um mich herum habe, war wohl das Verwirrendste, was ich je erlebt habe. Eines möchte ich euch allen sagen: Mir geht es gut und ihr müsst euch keine Sorgen machen."

Sie erklärte, dass der Kampf ihr eine neue Stärke gegeben habe und "mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin", während sie andere, die ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aufforderte weiterzumachen. Für alle, die auf ein schnelles Comeback hoffen, hatte sie Folgendes zu sagen: "Ich komme zurück, wenn ich bereit bin. Ich vermisse euch alle so sehr. Ich liebe euch alle so sehr." Man kann Bella Hadid nur wünschen, dass die Behandlungen gut anschlagen und sie bald wieder die Kraft hat, in ihrem Beruf zu arbeiten.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images