Allgemein | STAR NEWS

Beim Super Bowl: Jennifer Lopez möchte die Amerikaner vereinen

DE Showbiz - Im kommenden Jahr wird Popstar Jennifer Lopez (50) die Ehre zuteil, beim Super Bowl aufzutreten. Gemeinsam mit Shakira (42) möchte sie dort Latino-Flair verbreiten. Dass zwei Latinas die Halbzeit-Show des wichtigsten Sportereignis 2020 der USA rocken sollen, erfüllt Jennifer Lopez mit Stolz. "Ich bin sehr aufgeregt", berichtet der Superstar mit puerto-ricanischen Wurzeln Robert Pattinson in einem Interview für die 'Actors on Actors'-Serie von 'Variety'. "Ich plane gerade das Programm. Ich und Shakira gemeinsam. Wir freuen uns beide sehr, dass wir die Gelegenheit bekommen werden, das zu tun, als zwei Latino-Frauen, in Miami."

Kampf gegen Rassismus

Die Sängerin betonte die Wichtigkeit, Menschen zusammenzuführen, in einer Zeit, in der rassistische Spannungen auf einem Rekordhoch sind. Die Schuld daran tragen laut Lopez unter anderem die Kommentare der US-Regierung in Bezug auf den Zustrom illegaler Einwanderer aus Mittel- und Südamerika. Den Namen des Präsidenten hatte die Sängerin dabei allerdings nicht genannt.

"Ich denke, dass es heutzutage wichtig ist, dass dort zwei Latinas auf der Bühne stehen - in einer Zeit, in der Latinos in diesem Land auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder angesehen werden - um zu zeigen, dass wir eine ganz spezielle und wundervolle Kultur haben und einen Wert und Nutzen, und dass wir dem Land etwas geben, was notwendig ist", führt sie weiter aus. "Das wird ein großartiger Moment. Ich möchte, dass dieser Abend eine Feier dessen wird, was wir sind. Wir alle, weil wir alle miteinander in diesem Boot sitzen. Ich möchte alle in diesem Moment zusammenbringen."

Jennifer Lopez und Shakira zelebrieren ihre Kultur

Jennifer Lopez' Worte gehen Hand in Hand mit Shakiras Kommentar, den sie kürzlich zum Super Bowl Auftritt gegeben hat. Auch für die Kolumbianerin sei ein Traum in Erfüllung gegangen "mit einem wichtigen Ziel": "die Kultur zu feiern, sie in einem Land zu zelebrieren, in dem Latinos viel kämpfen mussten. Ich fühle mich geehrt, und halte nun die große Verantwortung in meinen Händen, diese Latino-Gemeinschaft zu repräsentieren."

Der Super Bowl 2020 mit Jennifer Lopez und Shakira als Hauptakt in der Halbzeit findet am 2. Februar statt.