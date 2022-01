Allgemein | STAR NEWS

Bei Konzertausfall Anruf: Adele entschuldigt sich persönlich bei Fans

DE Showbiz - In der vergangenen Woche teilte Sängerin Adele (33, 'Hello') ihren Anhänger*innen weinend mit, dass sie ihre Las-Vegas-Residenz noch nicht fertig sei und deshalb die Konzerte kurzfristig absagen musste. Menschen, die schon extra in die amerikanische Wüstenmetropole geflogen waren, ließen ihrer Wut und Tränen darüber auf Social Media freien Lauf.

Persönlicher Anruf

Viele waren von weither angeflogen und konnten jetzt nicht mehr umbuchen. Kein Wunder, dass sie sauer waren. Das fand wohl auch die Künstlerin angebracht und entschuldigte sich am Wochenende persönlich bei ihnen. Sie rief per Videocall bei denjenigen an, die sich so empört hatten und versprach ihnen, sie bei dem Nachholtermin der Konzertreihe persönlich zu treffen. Auch wurden ihnen einige Sachen aus dem Adele-Merchandise in Aussicht gestellt. Fans, die extra aus New York angeflogen waren, veröffentlichten den Videocall, bei dem die Britin erklärte: "Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein konnte."

Adele bedankt sich bei ihren Fans

Es scheint, dass die meisten durch die persönlichen Calls und die Tränen ihres Lieblings besänftigt wurden, denn Adele bedankte sich auf Twitter bei ihnen: "Ich habe die besten Fans der Welt. Euer Großmut und eure Liebe heute Abend waren überwältigend. Danke!" Am Donnerstag (20. Januar) hatte die vielfache Grammy-Gewinnerin sich weinend an die Öffentlichkeit gewandt und erklärt, dass das Konzert am nächsten Tag aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Covid-Erkrankungen nicht stattfinden könne. "Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Wir werden alle Termine nachholen. Wir sind schon dabei, dies zu organisieren. Ich werde diese Show dahin bringen, wo sie sein sollte." In der Zwischenzeit sind erste Gerüchte laut geworden, die Sängerin habe extreme Anforderungen gestellt, die zur Verzögerung der Shows zumindest beigetragen haben. Adele sollte bis zum 16. April in Las Vegas auftreten, aber noch weiß man nicht, wann sie jetzt tatsächlich ihre Residency antritt.

Bild: www.INSTARimages.com