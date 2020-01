Allgemein | STAR NEWS

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović machen jetzt auch Mode

DE German Stars - Hört man die Namen Bastian Schweinsteiger (35) und Ana Ivanović (32) hat man bisher nicht unbedingt an Mode gedacht, das soll sich nun aber ändern. Das Sportlerehepaar, das zwei Söhne großzieht, hat sich in den vergangenen Monaten in der Modebranche umgeschaut und nun zusammen mit BRAX eine eigene Capsule Collection herausgebracht. Da überrascht es wenig, dass die beiden auch auf der Berliner Fashion Week zugegen waren.

Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht

Über die Herausforderungen beim Kreieren der eigenen Kollektion plauderten Basti und Ana im 'Gala'-Interview auf der Modemesse in der Hauptstadt. "Die größte Herausforderung war es, den Zeitgeist der Mode zu treffen und dabei nicht nur unseren Geschmack zu treffen, sondern auch den der Kunden. Mit dem Team zusammen zu arbeiten, hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht", so das Paar.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović können beides - schick und sportlich

Als Profi-Sportler haben die beiden einen Großteil ihres Leben in Sportkleidung verbracht. Doch mögen Basti und Ana es nicht nur bequem und sportlich, sondern zum entsprechenden Anlass auch elegant und schick: "Wir lieben die Abwechslung, aber wir mögen es auch, uns für ein gemeinsames Abendessen chic zu machen. Die Kleidung muss zum Anlass passen, egal ob Sport, Freizeit oder Dinner."

Und auf welchen Look setzen Sebastian Schweinsteiger und Ana Ivanović privat, wie unterscheidet sich Ihr Alltags-Look von einem Abend-Look? "Privat muss es gut kombinierbar und bequem sein. Bei einem Dinner dürfen hohe Schuhe nicht fehlen."