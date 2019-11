Allgemein | STAR NEWS

Barbara Schöneberger wollte mehr Kinder

DE German Stars - Ungewohnte Töne von Moderatorin Barbara Schöneberger (45). Im jüngsten Interview mit der Zeitschrift 'Bunte' spricht die Entertainerin ganz offen über ihr Familienleben und gibt dabei private Einblicke, wie man es sonst von der Powerfrau und Zweifachmutter nicht erwartet hätte.

Karriere statt Kinderzuwachs

Seit über 20 Jahren steht Barbara schon vor der Kamera und begeistert mit ihrer frechen und lebensfrohen Art das Fernsehpublikum. Ob Daily Soap, Morgenmagazin, Talkshow oder auf der großen Leinwand, die gebürtige Münchenerin hat ihr schauspielerisches Talent in vielen Formaten bewiesen. Bei so viel Erfolg bleiben, rast die Zeit und so blieben manche Wünsche auf der Strecke. "Wenn ich früher angefangen hätte, hätte ich auf jeden Fall noch mehr Kinder gekriegt“, gesteht Barbara.

Die Vollblut-Mama

Dass ihre zwei Kinder, die sie zusammen mit Ehemann Maximilian von Schierstädt großzieht, trotzdem ihr Ein und Alles sind, daran lässt Barbara keine Zweifel. "Mit meinem Job, das ist alles großartig, aber der Sinn meines Lebens sind Kinder. "Man muss (...) sagen, dass ich mit der ganzen Familie so ein wahnsinniges Glück gehabt habe," schwärmt die Entertainerin.