Barbara Schöneberger: Promi-Bonus gibt’s nicht!

Barbara Schöneberger (44) versucht, ihren Kindern ein normales Leben zu gestalten.

Die Unternehmerin ist eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Regelmäßig ist die Blondine auf der Bühne, im Fernsehen und auf Zeitschriften-Covern zu sehen. Doch wie wirkt sich Mamas Prominenz eigentlich auf ihre beiden Söhne aus? Gar nicht – hofft Barbara zumindest, wie sie dem Magazin 'Super ILLU' erklärt, denn verwöhnt werden ihre Sprösslinge nicht: "Ich versuche dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, einen vermeintlichen Promibonus auszuspielen, dass eines von ihnen irgendwann vorm P1 in München steht und Alarm macht: 'Lasst mich rein, meine Mutter ist Barbara Schöneberger!'. Das ist die absolute Horrorvorstellung."

Ihre Kinder sollen die Bodenhaftung nicht verlieren, das ist ihr am wichtigsten. Mit dem zunehmenden Alter habe sie auch viel dazugelernt, wie sie mit den Lesern teilt. Entscheidend sei ihr die Erkenntnis, nicht unbedingt alles machen zu müssen: "Ich kenne meine Grenzen. Und das ist eigentlich das Tollste am Älterwerden: Man weiß, was man kann, aber auch, was man nicht kann. Ich habe wirklich eine Scheu, mein Innerstes nach außen zu kehren, will mich einfach nicht so offenbaren. Das weiß jeder, der mich gut kennt. Wenn’s ums Eingemachte geht, ziehe ich den nicht existenten Schwanz ein."

