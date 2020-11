Allgemein | STAR NEWS

Barbara Schöneberger: Das ist der beste Rat, der ihr je gegeben wurde

DE German Stars - Barbara Schöneberger (46) ist eine der beliebtesten Entertainer des deutschsprachigen Raumes. So wundert es auch nicht, dass der Fernsehsender Sky sie zum Thema einer Dokumentation gemacht hat, die unter dem Banner der Reihe 'Her Story' läuft.

Dafür ist Barbara Schöneberger dankbar

Barbara ließ sich ein Jahr lang von Fernsehkameras begleiten. Gefilmt wurden Momente, die Fernsehzuschauer ansonsten so nicht zu sehen bekommen, wie etwa der morgendliche Gang in den Hühnerstall zum Ausmisten. Dabei ist Barbara ganz unprätentiös, trägt Nachthemd und die Turnschuhe ihres Mannes. In einer Pressekonferenz des Senders verrät Barbara auch, dass sie mit ihrem Leben rundherum zufrieden ist und nichts bereut: "Ich habe den richtigen Mann geheiratet, Kinder, und lebe genau in dem Umfeld, das ich immer wollte." Das mag auch an einem Rat liegen, den ihre Mutter ihr einst gab, wie die Moderatorin fort fährt: "Sie hat mir einen Tipp gegeben, den ich noch heute jeden Tag beherzige: 'Leg dir Kohle auf die Seite und mach dich unabhängig'. Und für diesen Tipp bin ich jeden Tag dankbar."

Ein umfassender Blick

Dass sie Teil dieser neuen Fernsehreihe ist, macht Barbara Schöneberger stolz. Mit 'Her Story' sollen außergewöhnliche Frauen begleitet und gefeiert werden. Zuschauer sollen gezeigt bekommen, wofür diese Frauen stehen, was sie bewegt und wofür sie kämpfen. Dabei möchte Barbara Schöneberger nicht auf ihr Frau-Sein reduziert werden, wie sie deutlich macht: "Je älter ich werde, desto mehr sehe ich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen machen so viel und reden nicht darüber. Frauen haben einen umfassenden Blick, das macht sie so stark."