Barbara Schöneberger: Wovor ihre Eltern sie warnten

DE Deutsche Promis - Barbara Schöneberger (48) überraschte mit dem Geständnis, dass sie erst spät ihr erstes alkoholisches Getränk zu sich genommen hat. Aber nun sei sie bekehrt.

Die Versuchung kam mit 30 Jahren

Erst mit 30 Jahren habe sie Alkohol für sich entdeckt, wie die Moderatorin der 'Neuen Osnabrücker Zeitung' steckte. Vorher wirkte noch das Gebot ihrer Eltern, die sie davon abhalten wollten. "Meine Eltern haben geglaubt, das sei der Anfang vom Ende." Aber sie habe sich auch mit Apfelschorle und Wasser vergnügen können. Bis sie entdeckte, dass ein bisschen Prozente den Abend heben können. Es sind allerdings auch eher Long Drinks oder Cocktails, die eine Kehrtwende bewirkt haben. "Ich will eimerweise große Tassen, aus denen ich gestreckten Kaffee trinke. So ist es auch bei Alkohol."

Barbara Schöneberger würde gern in die Clubs gehen

So ein alkoholisches Getränk würde sie auch gern im berühmtesten Berliner Club, dem Berghain zu sich nehmen, aber die Aufmerksamkeit schreckt sie ab. "Es ist nur nicht mehr so einfach, in diese Läden zu gehen. Man wird die ganze Zeit angeschaut und heimlich fotografiert." Das ist nunmal so, wenn man eines der bekanntesten Gesichter Deutschlands ist.

Als eine der erfolgreichsten Frauen im Showgeschäft, wird die zweifache Mutter auch immer wieder gefragt, ob ihre Geschlechtsgenossinnen es schwerer haben. Da Barbara Schöneberger eine Macherin ist und es bei ihr funktioniert hat, möchte sie kein Sprachrohr sein. "Im Nachhinein wird mir zunehmend abverlangt, dass ich auch ein bisschen Sprachrohr der entrechteten Frauen sein soll und mich einsetze", erklärte Barbara Schöneberger im Gespräch mit der 'Augsburger Allgemeinen'. "Ich glaube, dafür bin ich die Falsche, ich kann nur sagen: Just do it."

Bild: Daniel Bockwoldt/picture-alliance/Cover Images