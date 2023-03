Allgemein | STAR NEWS

Barbara Schöneberger: Ihr Traum vom Bauernhof in Schweden wird Wirklichkeit

DE Deutsche Promis - Vor zwei Jahren wagte es Barbara Schöneberger (49), ihren größten Wunsch im ‘t-online’-Interview laut auszusprechen: “Ich wünsche meinen Kindern, irgendwo in Schweden zu leben, wo sie Seewasser trinken und auf dem eigenen Acker Gemüse anbauen. Eine schöne Vorstellung, aber das kann man natürlich nicht immer in die Tat umsetzen. Ich plane auf lange Sicht eher auf dem Land zu wohnen als in der Stadt.“ Nun wird dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gehen.

Ein Landgut in Schweden

Die Moderatorin hat ein schwedisches Landgut erworben, das auf 84 Hektar Land sitzt. Das entspricht 117 Fußballfeldern, die sich laut ‘Bunte’ mitten in der Einöde, fernab von größeren Orten befindet. Zum nächsten Supermarkt fährt man eine halbe Stunde und im Winter liegt hier viel Schnee – rotweiß gestreifte Stöcke markieren die Straße, damit man auch bei Schneeverwehungen den Weg findet. Ihr schwedisches Traumparadies soll Barbara zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro gekostet haben. Wie 'Wunderweib' schreibt, soll Barbaras Ehemann Maximilian von Schierstädt (49) allerdings nicht an der Immobilie beteiligt sein. Ob das etwas zu bedeuten hat?

Barbara Schöneberger meidet es zu fliegen

Dass die Wahl auf Schweden fiel, hat sicher auch praktische Gründe, denn auch wenn die Anreise aus Deutschland ein Weilchen dauert, so ist es immerhin möglich, auf einen Flug zu verzichten und mit dem Auto anzureisen. Auch wenn nicht immer alles perfekt ist, möchte Barbara doch versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu berücksichtigen: “Wir fahren nur ein Auto und ins Flugzeug steige ich meist nur für Ferien. Wir machen also nicht alles richtig. Das weiß ich. Aber es geht manchmal nicht anders“, sagte sie ‘t-online'. “Es gibt so viele versteckte Umweltsünden, wie dass wir alle mehrere Ladekabel gleichzeitig in der Steckdose haben.“ Dass sie gar nicht erst versucht, eine Heilige zu sein, zeigt ihr überraschendes Bekenntnis: “Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, in dem ich alles unter Dach und Fach habe. Und jetzt fange ich an: Ich trinke jetzt, ich rauche jetzt. Das habe ich früher nie gemacht“, verriet Barbara Schöneberger in ihrem Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau’.

Bild: Annette Riedl/picture-alliance/Cover Images